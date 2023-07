Domicilio digitale semplifica la vita | Di cosa si tratta e quando entrerà in vigore

Arriva finalmente il Domicilio digitale: ecco che cos’è, a che cosa serve, e quando andrà, finalmente, in vigore.

Sarà una vera e propria rivoluzione e ti farà dimenticare del tutto le lunghe file agli uffici postali e anche le lettere e gli avvisi del postino mai recapitati, persi o smarriti.

Ben presto vorrai attivare anche tu il nuovo Domicilio digitale

Domicilio digitale, che cos’è e a che cosa serve

Quante volte hai ricevuto un avviso di giacenza e poi hai dovuto fare una lunga fila all’ufficio postale di competenza per poter ritirare la corrispondenza? Spesso accade perfino che i postini, presi da mille incombenze, lascino avvisi di giacenza anche se la persona è in casa, per pigrizia o perché non si fa in tempo a correre al citofono o alla porta. Ma non solo, ci sono molte altre situazioni legate a una burocrazia ormai obsoleta che fanno perdere tempo denaro, e soprattutto tanta carta!

Un altro esempio lampante è quello delle Multe stradali, o delle Comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, o dell’INPS, dell’INAIL, o dell’ACI. Se ti è mai capitato di aspettare per settimane la comunicazione di un ente pubblico, o se addirittura ti è accaduto che qualcosa andasse smarrito, ti diamo una bella notizia: non accadrà più perché da oggi sarà tutto inviato a mezzo digitale.

Questa rivoluzionaria e necessaria novità riguarderà anche le Cartelle esattoriali e notifiche giudiziarie e tutte le comunicazioni del Comune, della Regione, della Camera di commercio e di altre amministrazioni pubbliche.

Per fortuna infatti, è appena nato il Domicilio digitale, chiamato INAD, che è pensato per tutti i cittadini, che potranno usufruire di questo nuovo servizio in modo gratuito. La novità faciliterà di molto le comunicazioni e gli avvisi per cittadini e per le imprese. Per attivare il proprio Domicilio Digitale sarà sufficiente avere un indirizzo di posta certificata e una credenziale valida a scelta tra Spid, o Carta d’identità elettronica, CIE, da richiedere al proprio comune, oppure la CNS, la Carta nazionale dei servizi, da richiedere all’Inps.

Poi sarà sufficiente accedere al sito ufficiale del servizio di Domicilio digitale, la cui URL è https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home, e da qui cliccando “Attiva il tuo domicilio”, si potrà procedere alla creazione del proprio Domicilio digitale, inserendo un indirizzo email valido, che andrà poi confermato tramite un codice, che sarà inviato via email. Infine accedendo alla propria casella PEC si confermerà la richiesta del Domicilio digitale.