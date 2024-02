Quanto vale l’auto di Starsky & Hutch: come fare per averla e dove si trova ora

La serie originale è terminata da 40 anni e poche settimane fa David Soul è venuto a mancare, ma Starsky & Hutch continuano a rimanere popolari. Parte del successo è dovuto alla macchina iconica che utilizzavano. Ecco tutte le curiosità in proposito.

Erano due personaggi pittoreschi che si integravano alla perfezione, ma la serie tv era famosa anche per la presenza di un’auto davvero eccezionale. Si tratta di una Ford Gran Torino del 1975, rossa con le strisce bianche. Era nominata Pomodoro a strisce, montava un motore V8 Windsor da 400 pollici cubi, ma a seconda dell’anno potevano essere 351 pollici. Durante la produzione della serie tv ne sono state vendute 400.000 unità all’anno.

Le auto utilizzate per la produzione televisiva erano Gran Torino coupé. Il motore era potente, ideali per le scene fatte di inseguimenti frenetici in cui i due detective si lanciavano in ogni puntata. Gli attori protagonisti, David Soul e Paul Michael Glaser odiavano l’auto perché pensavano fosse troppo bizzarra per due poliziotti che spesso agivano sotto copertura. Si diceva che Glaser ne abusasse durante le scene, sbattendola intenzionalmente sui cordoli ogni volta che ne aveva la possibilità.

Una somma importante

Quanto vale l’auto di Starsky & Hutch? Il valore può cambiare in base alle condizioni dell’auto, alla sua autenticità e alla presenza di documentazione che ne attesti l’utilizzo durante lo spettacolo. Molte riviste specializzate dicono che la cifra potrebbe essere a sei zeri, quindi superare i 100.000 dollari. Lo stato dell’auto però dovrebbe essere impeccabile.

Al momento ci sono alcune auto che hanno partecipato alle produzioni televisive e che sono in vendita presso rivenditori americano di auto d’epoca. Bisogna anche in questo caso verificarne l’autenticità. Chi volesse fare un viaggio negli USA per portare avanti questo tipo di investimento dovrebbe sapere che è necessario richiedere la documentazione sulla provenienza dell’auto e avere una sorta di autenticazione prima di effettuare l’acquisto.

Visto che la Ford Gran Torino è stata anche protagonista di un bellissimo e amatissimo film diretto da Clint Easwood, questa macchina continua a mantenere alta la sua popolarità. Cinema e tv le danno attenzioni e gli appassionati continuano a fare di tutto pur di averne un esemplare in garage. Chi ha amato la serie, invece, sogna di avere l’originale, oppure un modello riprodotto. Ci sono diverse opzioni per realizzare il sogno.

Dovremmo monitorare costantemente il mercato delle auto d’epoca e partecipare alle aste dei rivenditori autorizzati. C’è la possibilità di essere aggiornati sui vari movimenti iscrivendosi alle mailing list. Una strada più breve? Ci sono esperti di restauro che possono riprodurre la Ford Gran Torino utilizzata nello show. Si possono personalizzare i modelli o riprodurre le firme che gli attori apposero nel cruscotto alla fine della produzione. Come se fosse l’auto originale. Se la nostra passione si spinge così avanti, queste notizie potrebbero essere utili. L’importante è avere le somme da investire. Che alla fine faranno la differenza.