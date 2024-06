L’Oroscopo degli Angeli della prossima settimana sorride a 3 segni che riceveranno in dono euro e amore. C’è chi, però, piangerà amaro

Ora che l’estate è arrivata si ha più tempo per dedicarsi ad attività extra, come consultare il proprio oroscopo. Che non è solo quello tradizionale, ma si può scegliere tra diversi altri, tutti ugualmente efficaci. Come quello degli Angeli ed ecco cosa predice per i prossimi sette giorni.

C’è chi lo fa quotidianamente, magari anche prima di alzarsi dal letto. Apre il telefonino e va nel sito dove scrive il suo astrologo preferito per leggere le previsioni. E c’è, invece, chi ha meno tempo e legge le previsioni al sabato, che valgono per la settimana successiva.

In un modo o nell’altro, l’oroscopo è una parte importante per tante persone. Che lo consultano, spesso, solo per curiosità, ma anche perché ci credono. Chi più, chi meno, in tanti si fanno poi condizionare dalle previsioni, cambiando, magari, i propri programmi giornalieri o settimanali. C’è anche chi crede molto nell’importanza dei segni, evitando di interagire, ad esempio, con i 3 segni più falsi dello zodiaco. Insomma, per tanti, consultare l’oroscopo è solo superstizione, ma c’è chi è pronto a sostenere il contrario. Dimostrando come, molte volte, le previsioni si siano avverate.

L’Oroscopo degli Angeli della prossima settimana sorride a 3 segni ed ecco quali sono

Che poi, c’è oroscopo ed oroscopo. Nel senso che, accanto a quello tradizionale, se ne possono consultare molti altri, altrettanto validi. Da quello cinese a quello Maya, senza dimenticare uno dei più gettonati: l’Oroscopo degli Angeli. Infatti, ogni segno ha il suo angelo custode protettore, secondo questo particolare oroscopo. Che aiuta quando il destino prevede brutte notizie.

Almeno, per la prossima settimana, ci sono 3 segni che non avranno bisogno del protettore. Come il Leone, che avrà sette giorni in totale relax, lontano da problemi e dispiaceri. Una settimana nella quale tutto filerà per il verso giusto, con buone notizie per il conto in banca e senza l’aiuto del protettore Gabriele.

Insieme al Leone, ecco chi sono gli altri 2 segni che avranno 7 giorni positivi

Però, come detto, l’Oroscopo degli Angeli della prossima settimana sorride a 3 segni e non solo al Leone. Tra questi, vi è anche il Sagittario, protetto da Zadckiel. Che non a caso porta grazia e, infatti, i nati sotto questo segno avranno delle belle notizie dal punto di vista economico e lavorativo. Non da cambiare vita, sia chiaro, ma qualcosa che farà sparire, finalmente, alcune nubi che ci preoccupavano.

Infine, l’Ariete è il terzo segno che godrà della protezione di Chamuel. Che ci preserva dalla paura e, in questo caso, da quella di amare ed esporci. Se siamo single, non dobbiamo temere a fare un passo verso una persona che non è solo amica. Non rovineremo l’amicizia; anzi, ci accorgeremo che anche lei nutre un sentimento forte verso di noi. Male, invece, la Vergine, che dovrà aggrapparsi a Raffaele perché riceverà una notizia tremenda che farà piangere lacrime amare. Ci vorrà tanta forza d’animo per riuscire a superarla.