Loredana Lecciso, chi era l’ex marito della showgirl? Proprio lui l’ha indirizzata verso lo spettacolo

Avete mai sentito parlare dell’ex marito di Loredana Lecciso? Pare sia stato proprio lui a indirizzarla verso la carriera nel mondo dello spettacolo: conosciamolo meglio.

Loredana Lecciso ha già un matrimonio pregresso alle spalle, terminato prima che la sua relazione con Albano cominciasse: la showgirl infatti è stata sposata con Fabio Cazzato da cui ha avuto la sua prima figlia. I due sono stati sposati per tre anni dal 1993 fino al 1996.

A differenza della showgirl che ormai da molti anni è una delle protagoniste del mondo della televisione e dello spettacolo, il suo ex marito ha sempre preferito la strada della riservatezza e della privacy e infatti di lui si conosce davvero molto poco e davvero minime sono le informazioni che riguardano il suo privato.

Certamente il primo punto chiaro è che non è presente sui social con nessun tipo di profilo pubblico o privato: ma cerchiamo di entrare nel particolare e di scoprire qualche cosa in più che lo riguarda e che lo possa fare conoscere anche meglio.

Loredana Lecciso: Fabio Cazzato è il primo marito della showgirl

Fabio Cazzato è stato sposato con Loredana Lecciso per tre anni, i due hanno anche avuto una figlia che per la showgirl è la primogenita che si aggiunge a Jasmine e Albano Junior, nati dall’amore ventennale con Albano Carrisi.

Come detto, il suo ex marito è da sempre molto riservato e anche per questo motivo ha sempre preferito mantenere un basso profilo: non ci sono tracce nel web dell’età di Fabio Cazzato né del luogo e della data della sua nascita. La loro figli si chiama Brigitta e nonostante non siano chiari i rapporti che ci sono tra i due ex coniugi, una cosa è certa, il papà è davvero molto legato alla figlia che comunque ha anche ammesso di considerare Albano come un padre adottivo.

Un particolare presente sul web ci fa scoprire come Fabio Cazzato e suo padre Antonio Cazzato siano co-proprietari dell’emittente televisiva Canale Otto, la stessa emittente in cui anche la stessa Loredana Lecciso per molto tempo ha lavorato. È possibile dunque che proprio questo sia stato il luogo del loro primo incontro. Una cosa è certa, ancora oggi, l’ex marito della showgirl continua a svolgere lo stesso lavoro.

Per quello che riguarda la sua vita privata, non è chiaro se si sia risposato o se abbia altri figli.