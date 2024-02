Lo sapevi che i brufoli si possono eliminare velocemente in questo modo? Lo dicevano le nostre nonne

I brufoli rischiano di rovinare una serata speciale? Le belle occasioni sono sempre dietro l’angolo, pertanto è meglio non rischiare: oggi ti sveliamo 3 metodi efficaci per eliminarli in fretta. Scoprirai che bastano alcuni semplici prodotti che hai già in casa per aiutarti a risolvere questo problema.

È sicuramente successo anche a te: ti alzi la mattina e trovi sul viso un brufolo pronto a rovinarti la giornata. I brufoli sono delle protuberanze rossastre che compaiono sulla pelle di uomini e donne di ogni età, molto spesso sul viso.

Le cause sono molteplici: squilibri ormonali e disturbi del fegato, ma non solo. Cause molto comuni sono anche un’eccessiva produzione di sebo, una scarsa detersione della pelle e uno stile di vita sregolato.

Generalmente i brufoli scompaiono in pochi giorni. Il suggerimento che ti consigliamo di seguire è di non spremerli. In questo modo non corri il rischio che possano infettarsi e dunque durare per molto tempo.

Forse non lo sai, ma le nonne usavano dei semplici ma efficaci rimedi naturali per fare sparire velocemente i brufoli. Oggi siamo qui per svelarteli. Se vuoi saperne di più, continua a leggere.

Lo sapevi che i brufoli vanno via in fretta se usi questo prodotto che hai in cucina?

Se un brufolo ti tormenta, usa del succo di limone per eliminarlo in fretta. Quasi tutti in dispensa hanno dei limoni, utilissimi non solo in cucina ma anche per l’igiene della casa e le nonne lo sanno bene.

Questo rimedio è efficace sia in caso in brufoli a vista, sia per quello sottopelle.

Il limone possiede proprietà astringenti e disinfettanti. Pertanto, se applicato localmente con un dischetto di cotone è in grado di farlo sgonfiare velocemente. Inoltre, se hai già strizzato il brufolo, il limone aiuterà anche a scongiurare il rischio che si infetti.

Un aiuto arriva direttamente da una pianta molto comune e apprezzata per le sue proprietà

Le nostre nonne hanno un rimedio naturale per ogni problema. L’aloe vera è una pianta dalle 1000 virtù, utile anche per il benessere della pelle. Il gel che si estrae dalle sue foglie è utile anche per sgonfiare i brufoli.

Applicarlo su un brufolo sottopelle allevia l’infiammazione riducendone rossore e gonfiore. Inoltre, l’aloe pare avere anche proprietà antibatteriche e usarlo sui brufoli potrebbe favorirne la guarigione.

Lotti contro i brufoli? Quest’olio essenziale potrebbe fare al caso tuo

Lo sapevi che i brufoli possono guarire in modo rapido se usi alcuni oli essenziali? Essendo il brufolo una manifestazione infiammatoria della pelle, usare oli essenziali che hanno proprietà antinfiammatorie e lenitive, ne velocizza la guarigione.

I più usati sono il tea tree, l’olio essenziale al basilico e quello alla camomilla. Non hai degli oli essenziali a casa? Metti in infusione della camomilla e lasciala raffreddare. Le nostre nonne lo usavano per diversi tipi di infiammazioni e anche contro i brufoli che compaiono all’improvviso.

(Attenzione, abbiamo indicato dei rimedi naturali che vengono tramandati da tempo. Qualcuno potrebbe essere allergeico o intollerante ai rimedi indicati. Si consiglia sempre di consultare uno specialista per un consiglio appropriato alla propria situazione)