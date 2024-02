Lo sai che Tom Cruise voleva farsi prete? E non solo lui! Ecco 3 attori che volevano dedicare la loro vita alla fede

Pochi lo sanno, ma alcune delle più famose star di Hollywood sognavano la vita religiosa! Ecco di chi stiamo parlando.

Le strade del Signore sono infinite, proprio come i percorsi di vita che ognuno di noi decide di intraprendere. Da bambini, sogniamo spesso di diventare astronauti, dottori, pompieri, o magari, in un angolo segreto del nostro cuore, di dedicare la nostra vita a una causa più grande, come il servizio religioso. Ma con il passare degli anni, i nostri sogni e le nostre ambizioni possono trasformarsi, portandoci su strade completamente diverse. Questo non vale solo per i “comuni mortali”, ma anche per quelle personalità che ammiriamo sul grande schermo. Molte vite dei VIP, infatti, avrebbero potuto prendere una direzione completamente diversa da quella che conosciamo oggi. Tra queste, alcune stelle di Hollywood avevano contemplato seriamente la possibilità di dedicare la loro esistenza al servizio della fede.

Lo sai che Tom Cruise voleva farsi prete? Scopri com’è cambiata radicalmente la sua vita, e non solo!

Tom Cruise, uno degli attori più famosi e celebrati di Hollywood, noto per il suo ruolo in film iconici come “Top Gun” e la serie di “Mission: Impossible”, ha avuto un’infanzia che molti non conoscono. Prima di diventare il volto noto che tutti ammiriamo sul grande schermo, Cruise aveva contemplato la vita religiosa. Cresciuto in un contesto di fervente fede cattolica, da ragazzo, Tom aveva frequentato il seminario francescano con l’intenzione di diventare prete. Il destino, però, aveva in serbo per lui un percorso diverso. La sua passione per la recitazione prese il sopravvento, portandolo a lasciare il seminario e a perseguire una carriera nel mondo del cinema. È affascinante pensare a come sarebbe potuta essere la vita di Cruise se avesse seguito quella prima chiamata spirituale, ma il mondo del cinema sicuramente non sarebbe stato lo stesso senza di lui. Ora lo sai che Tom Cruise voleva farsi prete, e non è neanche l’unico attore di Hollywood ad aver sognato di intraprendere quella strada!

Anjelica Huston e il desiderio di dedicarsi alla chiesa

Anche Anjelica Huston, un altro volto noto di Hollywood, figlia del leggendario regista John Huston, ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza particolari. Nonostante il padre fosse dichiaratamente ateo, Anjelica sentiva una forte attrazione verso la vita religiosa. Cresciuta in Irlanda, era circondata da una cultura profondamente radicata nella fede cattolica, che ha influenzato moltissimo i suoi primi anni di vita. La Huston ha spesso riflettuto su come questa tensione tra la non credenza del padre e il suo personale interesse per la fede abbia plasmato la sua personalità e le sue scelte di vita. Anche se alla fine ha scelto di seguire le orme paterne nel mondo del cinema, il suo interesse per la spiritualità rimane una parte significativa della sua vita.

Eva Mendes e l’amore per la religione

Cresciuta in una famiglia cattolica, da piccola, anche la bellissima Eva Mendes sognava di diventare suora. Era affascinata dalla vita di dedizione e di servizio, vedendo nelle figure religiose un modello di vita al quale aspirava. Tuttavia, con il passare del tempo, la sua passione per la recitazione ha preso il sopravvento, portandola a intraprendere una carriera a Hollywood che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Nonostante il cambiamento di percorso, Mendes conserva ancora quel senso di spiritualità e quel desiderio di connessione con qualcosa di più grande di sé, che si riflette nel modo in cui vive la sua vita e nella sua carriera.