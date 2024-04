Il 15 aprile è una giornata molto importante che celebra ben due campi diversi: arte e scienza. Da quest’anno, si festeggia per la prima volta una giornata speciale.

Il 15 aprile è una giornata classicamente associata alla Giornata Mondiale dell’Arte, istituita per promuovere la diffusione e la fruizione dell’arte. Proclamata dall’Unesco nel 2019, da allora questa data è sempre stata collegata all’arte. Tuttavia, quest’anno le cose sono cambiate. Il 15 aprile non è solo una data da poter associare a questa disciplina, ad affiancarla ora c’è anche la scienza. Per questa invenzione si deve ringraziare Leonardo Da Vinci e ad oggi è uno strumento che aiuta molte persone nella vita quotidiana.

L’invenzione è legata a Leonardo Da Vinci e il 15 aprile è la sua Giornata

A Leonardo Da Vinci si devono molte cose in quanto fu in importante scienziato, inventore e artista. Tra le sue invenzioni si deve l’intuizione di avere avuto la brillante idea collegata all’odierna lente a contatto. Esattamente, il 15 aprile è la Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto. Questa data è scelta proprio per onorare la nascita dell’importante scienziato. Da Vinci, nel 1508, abbozzò l’idea in un suo trattato, esaltando l’effetto prodotto sulla vista, tramite l’immersione del viso in una ciotola d’acqua. Lo scienziato riuscì a realizzare anche un cilindro in vetro collegato ad un imbuto da poter riempire d’acqua. Questi esperimenti portarono all’invenzione dell’odierna lente a contatto.

Da un imbuto alla lente a contatto

Oggi conosciamo le lenti a contatto come dei piccoli dispositivi medici a forma di piccola calotta trasparente da applicare sopra la superficie oculare. Servono per correggere difetti legati alla vista come la miopia e l’astigmatismo. Ne esistono di tantissimi tipi in base all’uso e al materiale. Esistono quelle usa e getta, ad uso mensile oppure a ricambio annuale. Indubbiamente, ad oggi, sono una soluzione vantaggiosa per chi le usa quotidianamente e tutto lo si deve al prezioso lavoro iniziale svolto da Leonardo Da Vinci. Se non fosse stato per lui, Cartesio non avrebbe perfezionato la sua idea ne La Diottrica nel 1636 e Adolf Gaston Eugen Fick, E. Kalt, A.E. Muller non avrebbero ideato le lenti a contatto moderne. Il 15 aprile, perciò, è una giornata dedicata al binomio scienza e arte. Entrambi questi campi hanno contribuito in modo sostanziale al patrimonio culturale e scientifico dell’umanità. Il lavoro di Leonardo Da Vinci e la Giornata Mondiale delle Lenti a Contatto ne è la conferma.