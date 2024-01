Le auto nella vita di Julia Roberts, la preferenza per le Mercedes, quelle che possiede, quelle di lusso sul set dei film

Julia Fiona Roberts è una delle attrici di Hollywood più famose. Ha raggiunto la fama grazie a una carriera di successo che include film di diversi generi. La sua versatilità le ha portato premi prestigiosi e riconoscimenti. La sua passione per le auto è un argomento di conversazione con molti colleghi.

Julia Roberts, vincitrice di un Academy Award, un British Film Academy Award e tre Golden Globe, è stata la protagonista di film come Pretty Woman e Erin Brockovich. Per quest’ultimo film ha vinto l’Oscar dopo una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Oltre 3,9 miliardi di dollari al botteghino, 464 milioni di dollari in tutto il mondo incassati con Petty Woman. Julia Roberts è anche una produttrice, la sua società si chiama Red Om Films. Nei primi anni 2000 è stata l’attrice più pagata e nel 2020 il suo patrimonio netto è stato stimato in circa 250 milioni di dollari.

Oltre che con la sua carriera, Julia Roberts occupa il suo tempo con la collezione di automobili che riflette i suoi gusti e le sue esigenze. All’interno troviamo la Toyota Prius del 2004, una scelta fatta con uno sguardo alla famiglia. Caratteristiche a cui dare la priorità, affidabilità ed efficienza energetica. Questa vettura ha un prezzo accessibile di circa 24.000 dollari, motore da 1,5 litri, opzione pratica per fare le commissioni quotidiane durante la giornata.

Auto di lusso e auto comode

Le auto nella vita di Julia Roberts sono importanti. La sua collezione include una Mercedes-Benz Sprinter Crew Van del 2020. Veicolo versatile con un motore V6 da 3,0 litri. Con 188 cavalli e 325 lb-ft di coppia, questo mezzo offre spazio e potenza, adatto a diverse esigenze. Il prezzo di 48.415 dollari lo rende interessante per chi cerca un mix di funzionalità e comfort. E così è per la famosa attrice americana. La Mercedes-Benz Classe GL350, SUV, è un’altra auto presente nella collezione di Julia Roberts. Con un motore V6 da 3,0 litri e 210 cavalli, questo veicolo è efficiente anche quando l’attrice lo guida in città, per andare in palestra e per accompagnare i figli a scuola. Il prezzo di circa 50.000 dollari riflette il lusso e il livello di questo mezzo.

La punta di diamante della collezione delle auto di Julia Roberts è la Mercedes-Benz GLS 450 del 2021, un SUV di lusso con un prezzo di stock di circa 100.000 dollari. Con un motore V8 TwinTurbo da 4,0 litri, questa vettura offre prestazioni eccezionali con 483 cavalli e 516 lb-ft di coppia. Ha una velocità massima di 246 chilometri orari e un’accelerazione da 0 a 93 chilometri orari in meno di 4,3 secondi. La GLS 450 dimostra quanto l’attrice tenga alle sue auto, quanto sia esperta, le scelte sembrano tutte mirate, quanto sia importante per lei andare veloce nel traffico muovendosi in sicurezza.

Le auto nella vita di Julia Roberts

Un aneddoto interessante è legato alla carriera della Roberts. E più precisamente al film Pretty Woman. Nella scelta dell’auto di lusso che doveva guidare Richard Gere nell’incontro con la Roberts, furono scartate Ferrari e Porsche. La Lotus Esprit venne scelta su decisione del product placement ed ebbe un impatto significativo sulle vendite di auto Lotus negli Stati Uniti. Questo a dimostrazione dell’influenza che i film hanno sempre avuto sulle preferenze del pubblico.

Julia Roberts sembra essere a suo agio nella guida della Lotus nel film, non c’è stato bisogno di controfigure. I veicoli che ha scelto per sé e per la sua famiglia si adattano al suo stile di vita, rispettando le preferenze personali. Aver creato una flotta diversificata va oltre la semplice passione. Avere una flotta simile consente di adattare il mezzo alle diverse circostanze e necessità. Julia Roberts sembra essere una donna molto pratica, sicuramente lo è. Quando si mette su famiglia, anche se si è star di Hollywood, questa è una caratteristica che semplifica le cose e tiene i figli al sicuro.