Nei giorni scorsi c’è stata la notizia di un importante finanziamento in arrivo da parte della BEI per Prysmian. Una buona notizia in che ha dato ulteriore spinta alle quotazioni. Cerchiamo di capire quale potrebbe essere lo scenario più probabile per le prossime settimane.

Come si articola il finanziamento della BEI?

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Prysmian hanno siglato un accordo di finanziamento da 450 milioni di euro per migliorare la trasmissione e distribuzione di energia elettrica in Europa, in risposta alla crescente domanda di energie rinnovabili, in particolare l’eolico offshore. Prysmian utilizzerà i fondi per costruire nuove linee di produzione di cavi sottomarini e onshore ad alta tensione e per migliorare le linee esistenti. Gli investimenti della BEI permetteranno a Prysmian di raddoppiare la capacità produttiva di cavi estrusi nei suoi stabilimenti in Finlandia, Italia e Francia, passando da 2.000 km/anno a oltre 4.000 km/anno.

Questo incremento contribuirà agli obiettivi europei di trasmissione di energia pulita tramite sistemi di cavi sottomarini e interconnessioni a lunga distanza, migliorando l’integrazione e l’efficienza delle energie rinnovabili. Inoltre, Prysmian prevede che questo investimento creerà nuovi posti di lavoro e genererà significative ricadute economiche nei paesi coinvolti. Il progetto si allinea agli obiettivi di azione climatica e sostenibilità ambientale della BEI e al piano Repower-eu, con cui la banca UE si è impegnata a sostenere con 45 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi entro il 2027.

Circa metà degli interventi previsti dall’accordo saranno realizzati nelle regioni di coesione, come la Campania in Italia e la Borgogna in Francia, contribuendo così a ridurre le disparità economiche regionali e a promuovere uno sviluppo economico più equilibrato e inclusivo.

Importante finanziamento in arrivo per Prysmian, cosa potrebbe accadere? Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è saldamente rialzista e potrebbe proseguire il suo cammino secondo lo scenario mostrato in figura. Solo la forte area di resistenza a 68,09 € potrebbe rallentare la corsa al rialzo. Per un’inversione ribassista, invece, le quotazioni dovrebbero chiudere un mese sotto area 46,31 €.

