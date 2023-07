Le auto Evo sono sempre più vendute, ma prima di comprarle devi sapere queste cose | Attenzione

Negli ultimi mesi è aumentato il numero di auto Evo vendute: prima di acquistarne una devi assolutamente sapere questa cosa.

Prima di comprare un’auto Evo è necessario raccogliere tutte le informazioni per effettuare la valutazione più consapevole.

Il marchio di auto Evo è stato lanciato per la prima volta nel 2020, con la versione della Dr. Stiamo parlando di un’azienda automobilistica fondata da Massimo Dirisio, nel 2006, che, ad oggi, presenta diversi modelli di veicoli di origine cinese.

In sostanza, si tratta di macchine progettate e prodotte in Cina che vengono sottoposte a leggere modifiche e poi rivendute sul mercato italiano.

Una delle ragioni dietro il successo di questo marchio è l’accessibilità del prezzo d’acquisto. Dopotutto, negli ultimi 18 mesi il settore automobilistico ha subito un’impennata dei listini dei prezzi che ha fortemente scoraggiato alcuni acquirenti.

Probabilmente, questa è una delle ragioni per la quale molti costumer stanno optando per le auto a marchio Evo.

Ma prima di scegliere un’auto Evo diamo un’occhiata alle sue caratteristiche, per aiutarti a compiere una scelta consapevole.

Auto Evo: ecco quello che devi sapere prima di comprarne una

Le auto Evo sono dei veicoli di origine cinese sottoposti a modifiche in Italia. In particolare, il modello Evo 3 è un crossover che deriva dalla Jack refine S2 cinese. Questa vettura si contraddistingue per gli interni in eco pelle estesi anche alla plancia, dove è possibile trovare un display da 9 pollici.

I consumi dichiarati dalla casa sono perfettamente in linea per essere un’auto non ibrida. Il modello 3 dispone di numerosi accessori di serie, ma presenta diverse carenze per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza.

Per acquistare questa vettura si parte da un prezzo di listino di 16.900 euro.

Il Crossover Evo 4, invece, deriva dalla Jack S3 cinese che si contraddistingue per lo spazio interno e le finiture discrete. Il motore da 1.6 l presenta una potenza sufficiente; fermo restando che la coppia massima va raggiunta a 4500 giri al minuto. Grazie alla versione GPL è possibile risparmiare anche sui costi di utilizzo dell’auto, nella quale è possibile installare una bombola da 56 litri effettivi. Il prezzo di listino è di 18.900 euro.

Infine, c’è il Crossover Evo 5, che all’interno presenta una console orientata verso il guidatore. La vettura presenta un motore turbo da 1.5 l, in grado di offrire una buona reattività grazie al cambio manuale a sei marce. Nella versione GPL si perdono circa 7 CV. Si parte da un prezzo di listino di 19.900 euro.

Come abbiamo detto queste auto sono carenti in termini di dispositivi avanzati di sicurezza. Quest’ultimo aspetto rende il rapporto qualità prezzo decisamente deludente.