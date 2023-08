L’app che vi permette di parlare in tutte le lingue che volete: incredibile ma vero

Gli strumenti per l’apprendimento delle lingue e i traduttori sono molto richiesti da anni. Essere bilingue o multilingue apre tantissime opportunità sia per la tua carriera che per interagire con altri di culture diverse.

Recentemente c’è stato interesse per un approccio più “personale” all’apprendimento di una nuova lingua. Gli smartphone sono stati uno dei fattori chiave della mobilità aziendale.

Questa è la ragione principale dell’aumento della domanda di applicazioni mobili per l’apprendimento delle lingue. L’integrazione dei chatbot nelle app mobili aumenta ulteriormente la personalizzazione nel processo di apprendimento, offrendo servizi a piacimento dell’utente con esperienze di apprendimento uniche.

Gli utenti possono interagire e imparare dai chatbot linguistici in esperienze interattive naturali e simili a quelle umane. Ecco le migliori app di chatbot per l’apprendimento delle lingue che abbiamo trovato.

L’App che ti permette di parlare tutte le lingue: ecco le più importanti

Duolingo è probabilmente la piattaforma di chatbot per l’apprendimento delle lingue più popolare negli Stati Uniti (e forse in tutto il mondo). Questa piattaforma di chatbot è completamente dotata di algoritmi di intelligenza artificiale, per comprendere il contesto dell’utente e rispondere agli utenti in modo contestuale e univoco, il che significa che utenti diversi ricevono una risposta diversa per una richiesta simile.

Con i loro tutor linguistici virtuali che guidano il fronte dei chatbot per l’apprendimento delle lingue, Duolingo ha aiutato migliaia di persone a imparare una nuova lingua comodamente e senza l’imbarazzo che potrebbe verificarsi a causa di problemi di comunicazione con un madrelingua.

Originariamente i robot erano in grado di comunicare solo tra inglese, spagnolo, tedesco o francese. Ora sono in grado di discutere argomenti in oltre 23 lingue diverse (e in continua crescita). Duolingo è stato elencato come uno dei migliori software per l’apprendimento delle lingue da PC Magazine.

Mondly è un’altra nota piattaforma per l’apprendimento delle lingue disponibile sia per piattaforme Android che iOS. Il chatbot per l’apprendimento delle lingue Mondly supporta utenti con 33 lingue.

Hanno incorporato i chatbot nel loro apprendimento online e tramite un’app mobile in cui puoi scegliere di digitare o pronunciare le tue risposte. Aiutarti in scenari quotidiani come ordinare bevande al ristorante. I chatbot di Mondly possono aiutarti a comprendere meglio le basi di una nuova lingua con facilità.

L’inglese è la tua seconda lingua? Andy the Chatbot è il tuo nuovo insegnante di inglese qui per aiutarti a esercitarti. Andy può dare lezioni di grammatica, espandere il tuo vocabolario con un dizionario integrato e persino fornire un’interfaccia semplice per discussioni informali. Puoi anche chiedere ad Andy di giocare a giochi linguistici con te. L’app Andy chatbot è disponibile per gli utenti Android e iOS.