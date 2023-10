Gli uomini preferiscono le more o le bionde? Ebbene, a fornire una risposta a questo dilemma ci ha pensato la scienza.

Non passano inosservati i risultati di una ricerca che forniscono finalmente una risposta ad un quesito che in molti si pongono da diverso tempo, ovvero: gli uomini preferiscono le bionde o le more? Ebbene, la risposta non è scontata.

Ogni persona ha delle caratteristiche che la rendono diversa dalle altre. A partire dal viso, passando per il carattere, fino ad arrivare al modo di relazionarsi con le altre persone, ognuno di noi è unico nel suo genere. Tuttavia non mancano alcuni luoghi comuni, che spesso sono difficili da dissipare.

Tra questi si annovera il dilemma che da anni affligge la testa di molte persone, ovvero: gli uomini preferiscono le more o le bionde? Un quesito che ha attirato l’attenzione di alcuni studiosi che non a caso hanno deciso di condurre una ricerca in merito. Ecco cosa è emerso.

La scelta degli uomini: preferiscono le bionde o le more? Finalmente la risposta arriva dalla scienza

La Augsburg University, in Minnesota, ha effettuato una ricerca che ha coinvolto più di cento uomini. A quest’ultimi sono state mostrate varie fotografie di donne dai capelli castani, biondi, neri e rossi. Ebbene, alla fine è risultato che, come luogo comune vuole, gli uomini preferirebbero le bionde. In particolare la maggior parte degli uomini che hanno partecipato alla ricerca ha mostrato una preferenza per le donne dai capelli di colore chiaro e di media lunghezza.

Il motivo? Stando allo studio, pubblicato su Journal of Social Psychology, questo taglio e colore di capelli viene associato alla naturalezza e al fascino. Ma non solo, i capelli chiari vengono percepiti come più giovani. Se è pur vero che le bionde vengono considerate più attraenti, gli uomini tuttavia preferirebbero le more per intraprendere una relazione stabile.

Questo perché, come sottolineato dai ricercatori: “L’esito della ricerca mostra chiaramente come gli uomini siano in grado di formulare giudizi complessi e chiaramente significativi sul genere femminile a partire dalla loro idea di relazione desiderabile. La lunghezza e il colore dei capelli influiscono notevolmente anche sul potenziale genitoriale“.

Ovviamente i dati della ricerca riguardano solamente un campione di uomini e non può essere considerata una verità assoluta. Non è di certo il colore dei capelli, d’altronde, a determinare con quale persona voler intraprendere il percorso di vita assieme.