La nuova tecnica per eliminare in tre mosse i pensieri tossici dal cervello: funziona davvero

Se la tua quotidianità è rovinata dai continui pensieri pessimistici e tossici, ecco quali sono le tre mosse con le quali li elimini per sempre

Non è facile riuscire ad avere una mente libera e sgombera, soprattutto quando si vive un periodo difficile e complesso. La quotidianità e le mansioni di tutti i giorni vengono infatti sovrastate dalle preoccupazioni e dall’ansia per il futuro, che impedisce di viversi bene il presente e di avere la lucidità per pensare ad eventuali soluzioni per eventuali problemi. Ecco quindi quali sono le tre mosse con le quali eliminare i pensieri tossici.

Più si cerca di non pensarci, più ci si pensa: quando abbiamo qualche preoccupazione o pensiero, non riusciamo a distaccarcene e a pensare ad altro. Ci sono però dei modi per eliminare queste riflessioni negative e per fare spazio nel nostro cervello a nuove conoscenze e nuove emozioni, più positive e costruttive: ecco le tre strategie più efficaci.

Elimina per sempre i pensieri negativi in questo modo

La prima strategia utile a eliminare i pensieri tossici è quella di dormire. Ebbene sì: secondo i neurologi, il sonno profondo e rigenerante è in grado di eliminare tutte le sostanze di rifiuto, quindi i residui e le cellule morte. Non serve per forza coricarsi a letto e dormire per dieci ore: alcuni studi confermano che basta un sonnellino di venti minuti per rilassare corpo e mente e favorire nuove connessioni neuronali. Dormire, di fatto, ci resetta anche a livello emotivo, non solo cerebrale: ci consente di smettere di pensare a quel determinato problema e, nel frattempo, sgombera lo spazio dalle tossine e dai pensieri tossici.

Anche la meditazione è molto utile, in questo senso. Se non conoscete nessuno che possa aiutarvi a farla, oggi esistono molte applicazioni e servizi online che consentono a chiunque di fare qualche minuto di meditazione, soli con sé stessi: seguendo la voce guida ed abbandonandosi alle sue indicazioni, in pochi istanti ci si sentirà subito meglio e ci si riconnetterà con la parte più intima e vera di sé stessi.

Infine, una terza via per eliminare i pensieri tossici è quella della potatura sinaptica: per creare nuovi circuiti e quindi nuovi pensieri è necessario eliminare le connessioni neuronali che non servono più e che non sono più utili. Così come in un giardino si strappano le erbacce e si tolgono le piante appassite, riuscire a non pensare più ai problemi, a ciò per cui non vi è soluzione ed allenarsi a guardare nuovi orizzonti è già di per sé una via verso una maggiore serenità: ci vuole esercizio, ma la meta è meravigliosa.