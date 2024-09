La meta turistica più rilassante d’Europa: ecco qual è

Si va in vacanza per stare bene e per riposarsi, ma qual è la meta più rilassante d’Europa? C’è una classifica che ne ha individuata una ed ecco quale.

L’estate è perfetta per andare in vacanza. Ci si può godere il mare, il sole e avere l’occasione di stare tanto tempo all’aperto in compagnia. Anche se il desiderio è quello di divertirsi o di rilassarsi, spesso non è così e una vacanza può anche diventare piuttosto impegnativa. Per questo oggi vi vogliamo suggerire la meta turistica più rilassante d’Europa dal momento che il mese di settembre è ancora molto valido per prendersi qualche giorno di svago.

La meta turistica più rilassante d’Europa

Per andare in vacanza bisogna preparare le valigie, fare un lungo viaggio e sconvolgere la propria routine quotidiana. Ecco perché spesso è fonte di stress. Ma c’è una meta in particolare che, invece, può aiutare a rilassare corpo e mente. Si tratta di Nizza. La città francese si distingue da tutte le altre per facilità di accesso alle strutture, spazi rigeneranti, parchi naturali, comodità dei mezzi di trasporto. Insomma, andare a Nizza è semplice e soggiornare nella città molto piacevole. A prova di stress.

Le altre mete della classifica

C’è stato uno studio, naturalmente, che ha analizzato ben 25 città europee su diversi fattori legati al benessere psico-fisico di una persona e i risultati sono stati poi resi pubblici. Al primo posto Nizza, come abbiamo già detto, ma ci sono anche altre città che vale la pena visitare e tenere in considerazione.

Partiamo dal settimo posto, molto interessante per gli italiani, perché c’è Bologna con 61 punti. Poco di più, 61,9 punti, per Porto in Portogallo, seguono a pari merito al quinto posto Sofia in Bulgaria e Marsiglia in Francia con 62,8 punti. Quarto posto dedicato alla bellissima Reykjavik in Islanda con 65,7.

Andiamo ora sul podio delle città più rilassanti d’Europa. Abbiamo già conosciuto la medaglia d’oro con Nizza. Medaglia di Bronzo a Vienna in Austria con 68,2 punti, medaglia d’argento a Oslo in Norvegia con 75,2 punti.