La memoria non è il tuo forte? È tutta colpa del tuo segno zodiacale

Ci sono segni zodiacali che risultano più smemorati di altri. Scopri quali sono e se rientri anche tu tra quelli con meno memoria.

Avere o meno una buona memoria è un aspetto che può incidere parecchio sulla vita di tutti i giorni e, in modo particolare, sulle relazioni e sul lavoro. Al contempo si tratta di una condizione che può essere legata ai diversi periodi della propria esistenza, alla presenza di eventuali patologie e, non ultima, all’influenza delle stelle.

Esistono infatti dei segni che sono predisposti ad avere poca memoria e che pur impegnandosi proprio non riescono ad agire diversamente.

I segni più smemorati dello zodiaco

Per quanto possa sembrare strano, le stelle possono influire su tanti aspetti della nostra vita, ivi compreso quello dell’essere o meno smemorati. Dalla distrazione che si può avere in certi momenti, al non prestare attenzione, le cause della “memoria corta” sono tante e spesso vi incidono le stelle. Passando ai segni che tendono a dimenticarsi più spesso le cose ci sono ad esempio i Gemelli che incorrono in questo problema perché in molti casi sono disattenti a ciò che gli si dice.

Per questo motivo capita spesso che dimentichino impegni e appuntamenti e che anche dopo aver ricevuto un promemoria caschino dalle nuvole. Anche gli Ariete sono spesso smemorati. Ma ciò dipende dal fatto che se una cosa non li interessa al 100% tendono proprio a dimenticarsene. Quando sono davvero presi, infatti, la memoria non manca di certo.

I Toro sono smemorati perché presi dai loro sogni ad occhi aperti, ragione per cui si trovano spesso e volentieri a non ricordare quanto viene detto o a dimenticare i loro stessi appunti su determinati impegni. Un problema che causa in loro ansia ma che proprio non riescono a risolvere. Anche i Leone, che sono tra i più determinati dello zodiaco, seppur in modo diverso, possono rivelarsi privi di memoria. Ciò capita però solo in periodi di forte stress o quando il lavoro li assorbe completamente.

Infine, i nati sotto il segno del Capricorno possono dimenticare l’orario giusto a cui presentarsi o confondersi con le date. Sebbene non si tratti propriamente di smemoratezza, il risultato è analogo e quindi in grado di complicare le cose sia nelle relazioni che in ambito lavorativo. Ora che sai quali sono i segni zodiacali che hanno problemi con la memoria, potai mostrarti più empatico quando ti capita di confrontarti con questo loro problema o impegnarti di più (per quanto possibile) se sei tra coloro che peccano sotto tale punto di vista.