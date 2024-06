La Luna in Vergine opposta a Saturno in Pesci inonda di fortuna 3 segni che passeranno un’estate fantastica. C’è anche il tuo?

L’estate è ormai a un passo. Mancano pochi giorni all’arrivo della stagione più attesa dai lavoratori. Che potranno, così, andare a fare delle meritate e sospirate ferie. Cosa prevede l’oroscopo? Il movimento di Luna e pianeti favorisce 3 segni molto fortunati. Ecco quali.

Forse, è un po’ presto per preparare la valigia, anche se ci sono alcuni che si portano avanti con settimane di anticipo. Però, è innegabile che un occhio al calendario lo stiamo dando tutti. Ormai, siamo al 12 giugno, il che vuol dire che l’estate si sta ormai avvicinando.

Avete già pianificato dove andare in ferie? O siete di quelli che decidono all’ultimo momento, approfittando, magari, di un’offerta last minute? In ogni caso, tutti speriamo di passare un’estate all’insegna del divertimento e del riposo. Nessuno, però, possiede la sfera magica per sapere in anticipo cosa ci capiterà nella prossima stagione. In realtà, un modo ci sarebbe per avere qualche “anticipazione”. Basterebbe guardare l’oroscopo per capire quello che i segni dovranno aspettarsi per i prossimi 3 mesi. Certo, non si può pretendere che sia attendibile al 100%, ma che ci vada vicino, magari, sì.

Sai che il movimento dei pianeti influenza il destino di alcuni segni?

Considerando anche che il movimento dei pianeti finisce per influenzare destini che sembravano già decisi. E non c’è giorno nel quale una fase lunare o un passaggio di un pianeta non finisca per cambiare le carte in tavola.

Ad esempio, la Luna in Vergine opposta a Saturno in Pesci illuminerà l’estate di questi 3 segni. A partire dal Cancro che potrà godere di settimane davvero al top. Un’estate quasi indimenticabile e non solo per come trascorrerà le vacanze. Incontrerà, infatti, una persona che potrebbe cambiargli il futuro lavorativo. Ovviamente, in meglio.

La Luna in Vergine opposta a Saturno in Pesci illuminerà l’estate anche di questi segni

Che dire della Vergine che è un altro dei segni che, al momento, sembra godere di questi movimenti dei pianeti. Qui, in particolare, sarà il cuore, inteso come amore, ad essere influenzato positivamente. I single troveranno, in vacanza, un probabile partner, ma dovrete essere bravi a non “spaventarlo”. Ogni passo, va fatto gradualmente.

Infine, i Gemelli non avranno di che lamentarsi, vedendo, ora, le loro previsioni astrologiche estive. Una vacanza indimenticabile, fatta di tanti incontri e anche di qualche inatteso colpo di fortuna (un Gratta e Vinci nel destino?). Avete presente quel periodo in cui tutto fila per il verso giusto. Ecco, l’estate dei Gemelli sarà proprio così.