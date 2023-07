La Jaguar della Regina all’asta: ecco quanto potrebbe arrivare a costare | Cifre da capogiro

Una delle auto più amate e guidate dalla Regina Elisabetta II, la famosa Jaguar X-Type 3.0 Wagon, verrà venduta a un’asta da capogiro.

Se n’è andata più di dieci mesi fa, nel suo amato castello di Balmoral una delle residenze private della Famiglia Reale britannica, nell’Aberdeenshire, in Scozia. È morta di cause naturale, almeno così c’è scritto nel documento ufficiale, e non c’è motivo per non crederci visto che uno dei personaggi più influenti della storia aveva 96 anni.

Nulla è come prima in terra britannica, ora sotto l’egida di Carlo III, incoronato lo scorso 6 maggio nell’abbazia di Westminster, secondo il rito anglicano dell’Eucaristiia, insieme a Camilla, incoronata anche lei, anche se con una cerimonia più breve e semplice.

Un’incoronazione che ha suscitato reazioni contrastanti nel Regno Unito, con annesse proteste da parte di alcuni gruppi repubblicani, a cui si sono uniti altri reami. Hanno utilizzato l’evento dell’incoronazione di Carlo III per porre l’attenzione su alcuni problemi legati all’eredità dell’imperialismo britannico.

Una causa importante

A proposito di eredità, è notizia di questi giorni che la mitica Jaguar X-Type 3.0 Wagon, una delle auto più amate dalla Regina Elisabetta, che amava perfino guidare, acquistata all’asta lo scorso anno da Chris Evans e successivamente donata per raccogliere fondi per beneficenza, verrà nuovamente venduta all’asta senza riserve.

Evans aveva sborsato 43mila sterline per la Jaguar “Emerald Fire” a un’asta di Historics dello scorso novembre, prima di regalarla a Comic Relief per il Red Nose Day. “Sono così grato che CarFest possa supportare Comic Relief – ha spiegato Evans sulle colonne del The Sun – ma ora sono entusiasta di poter donare questa auto storica molto speciale, per condividerla con un altro appassionato compratore, la causa benefica è davvero importante”.

Nonostante abbia 13 anni (ma appena 72.975 miglia sul contachilometri) la Jaguar Station Wagon, dal 2009 a disposizione della sovrana che veniva utilizzata quando il suo fuoristrada preferito, il Land Rover Defender, non era disponibile, avrà certamente un valore molto più alto rispetto a una normale Jaguar X-Type 3.0 Wagon in buone condizioni (e del 2009), che in Gran Bretagna si vende a sette-ottomila sterline (circa 8.100-9.200 euro).

Ma l’ha guidata la Regina Elisabetta, nessuno si sorprenda se il prezzo che verrà battuto nella prossima asta in programma il 22 luglio (all’interno di un evento di beneficienza) sarà di dieci o venti volte più alto del suo prezzo finale.