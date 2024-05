La batteria del cellulare si scarica subito? 3 trucchi a cui nessuno pensa per farla durare più a lungo

La batteria del cellulare spesso si scarica proprio nei momenti meno opportuni. Ci sono dispositivi wireless che possiamo usare per ricaricare il telefono, ma anche piccole azioni che faranno durare la batteria anche il 40% in più.

Ormai il cellulare è diventato per tutti noi uno strumento del quale non riusciamo più a fare a meno. Se un tempo lo usavamo soltanto per fare e ricevere chiamate e messaggi, oggi con gli smartphone possiamo persino pagare la spesa. Almeno una volta nella vita a tutti noi è capitato di dimenticare di ricaricare il cellulare. Ed è così che ci ritroviamo il telefono con pochissima batteria da gestire per tutto il resto della giornata. Che sia per un viaggio o per lavoro, non tutti hanno la possibilità di ricaricare il telefono fuori casa. Allora che cosa possiamo fare? Devi sapere che ci sono dei piccoli trucchi che potresti non conoscere ancora e che ti permettono di risparmiare la batteria. Se vuoi saperne di più, continua a leggere l’articolo.

La batteria del cellulare si scarica velocemente? Ecco l’errore che quasi tutti commettono

Talvolta siamo così di corsa da aprire una app per poi richiuderla frettolosamente, lasciandola però aperta in background. Forse non lo sai, ma le app in background consumano batteria anche se non le stiamo utilizzando. Se possibile, ricorda di chiudere sempre ogni app che usi. In alternativa, puoi andare sulle impostazioni del tuo smartphone e selezionare la voce “applicazioni”. Lì troverai l’elenco di tutte le app presenti sul tuo telefono. Selezionandole una per una potrai accedere alla voce “batteria” e digitare su “con limitazioni”. In questo modo, l’uso della batteria sarà limitato mentre le app sono in background e quindi consumerà di meno.

Attenzione alle impostazioni della schermata home e agli strumenti che non stai usando

Devi sapere che più la luminosità dello schermo è alta, più questa fa diminuire il livello della tua batteria. Se possibile, imposta uno sfondo scuro e soprattutto privo di animazioni. Queste soluzioni sono indubbiamente belle da vedere, ma se il tuo obiettivo è quello di preservare la tua batteria, ti consigliamo di fare queste modifiche. Non è tutto. Ricorda di disattivare tutte quelle funzioni che non stai utilizzando. Attenzione soprattutto agli strumenti bluetooth, connessione dati, NFC, e GPS. Infine, ricorda anche di disattivare ogni tipo di widget, come ad esempio quello del meteo. In questo modo, la batteria durerà più a lungo.

Risparmio energetico e intervallo di spegnimento dello schermo: 2 funzioni preziose da modificare in base alle proprie esigenze

Se la batteria del cellulare si scarica in fretta, probabilmente non hai impostato la funzione di risparmio energetico. La trovi sempre nelle impostazioni sotto la voce “batteria”. Questa funzione ti permetterà ottimizzare la durata della tua batteria e potrebbe farla durare fino al 30% in più. Infine, riduci il tempo di intervallo dello spegnimento dello schermo. Sarà sufficiente andare su impostazioni, poi “schermo” e infine seleziona la voce “spegnimento automatico”. Ti consigliamo di impostarla dopo 15 secondi di inattività per aumentare la durata della tua batteria.