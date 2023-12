Indovina la fiction da 3 indizi: se non ci riesci vuol dire che non hai un televisore in casa

Quanto ne sai di fiction? In questo articolo ti sfidiamo ad indovinare di quale parliamo con soli tre indizi che vedi nell’immagine.

Il 4 luglio 2022 è iniziata la messa in onda di una nuova soap opera turca che ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. La trama avvincente di questa fiction è ambientata nella Turchia degli anni Settanta. Essa si concentra sulla storia travagliata di due innamorati le cui vite vengono stravolte da un destino crudele.

La ragazza, una giovane sarta di Istanbul, e il ragazzo, un modesto meccanico cittadino, sono destinati a vivere un amore spezzato da eventi imprevedibili. Ma osserva attentamente l’immagine, riesci a capire di cosa parliamo dai tre indizi che vedi rappresentati? Se non ci riesci continua a leggere, nell’articolo prenderemo in esame le tre figure e quindi i tre indizi che possono aiutarti ad identificare la fiction!

Tre indizi per indovinare

Nella prima figura puoi osservare i simboli che rappresentano una nazione, la Turchia, che è proprio il luogo dove è ambientata la fiction. Essa infatti, come abbiamo detto precedentemente è ambientata nella Turchia degli anni Settanta in particolare ad Istanbul. Poi in secondo luogo notiamo delle carte da gioco d’azzardo. Questo perché il gioco d’azzardo gioca un ruolo molto importante in questa fiction e riguarda un personaggio molto vicino alla protagonista.

E infine la terza immagine ci rimanda al titolo della fiction, in quanto si può vedere una ragazza con qualcosa di amaro in bocca. Allora, questi indizi ti sono serviti ad indovinare? Hai capito qual è il titolo delle soap opera? Se non l’hai capito, continua pure a leggere e ti daremo la soluzione!

Parliamo di Terra Amara! Come abbiamo detto, la trama di questa fiction è formata da una serie di eventi intensi e drammatici, iniziando con il momento in cui i due protagonisti innamorati Yılmaz e Züleyha, stanno per fidanzarsi. Tuttavia, un oscuro segreto mina le loro speranze quando il fratellastro di Züleyha, Veli, coinvolto in debiti di gioco, decide di “vendere” la sorella a un pericoloso individuo chiamato Naci. Ciò porta a un conflitto fatale in cui Yılmaz, nel tentativo di salvare Züleyha, si trova coinvolto in una lotta che si conclude con la morte di Naci. Dopo questo tragico evento, i due innamorati decidono di fuggire da Istanbul e si fingono fratello e sorella. La fuga li conduce a Çukurova, nella provincia di Adana, dove vengono accolti nella fattoria degli Hünkar. Qui, si imbattono in Demir Hünkar, un uomo potente e ricco che si innamora perdutamente di Züleyha.

E tu avevi capito subito di quale fiction si trattasse?