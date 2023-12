Capodanno ricco d’amore per questo segno zodiacale, ma ‘occhio’ al portafogli: brutte notizie in arrivo

Capodanno all’insegna dell’amore per questo segno zodiacale, ma attenti al portafogli. In arrivo brutte notizie per quanto riguarda i soldi.

Occhio alle stelle! Capodanno potrebbe rivelarsi particolarmente positivo dal punto di vista sentimentale per le persone nate sotto questo segno. Previsti, invece, dei peggioramenti dal punto di vista economico. Ecco cosa aspettarsi.

A partire dalle luci, passando per gli alberi addobbati, fino ad arrivare ai personaggi a tema sui balconi o in giardino, sono davvero molti gli elementi che danno un tocco di magia al periodo natalizio. Immancabile, poi, la corsa ai regali grazie ai quali cercare di stupire le persone a noi care. A tal fine, ovviamente, bisogna sborsare un bel po’ di denaro. Quest’ultimo, purtroppo, non è sempre sufficiente.

Se tutto questo non bastasse, le stelle invitano le persone nate sotto determinati segni zodiacali a prestare particolare attenzione al portafogli in vista del Capodanno. Questo in modo tale da evitare di dover fare i conti con spiacevoli conseguenze. Ma cosa aspettarsi?

Capodanno ricco d’amore per questo segno zodiacale, ma ‘occhio’ al portafogli

Ovviamente nessuno di noi dispone di una sfera magica grazie alla quale poter predire il futuro. Semplicemente l’Oroscopo può aiutare a fare delle previsioni e cercare di capire se un determinato periodo sia per noi più o meno positivo. A tal proposito potrebbe interessare sapere che, secondo le stelle, Capodanno potrebbe essere per un determinato segno zodiacale all’insegna dell’amore. Si attendono notizie meno positive, invece, per quanto riguarda l’aspetto finanziario.

Ma di quale segno zodiacale si tratta? Ebbene, per fornire una risposta a tale quesito faremo una breve panoramica, segno per segno: