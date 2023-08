In questa città bastano 1000 Euro per vivere bene: sono in molti a fare le valigie per una vita diversa

Per molti è un sogno: e, effettivamente, realizzarlo è possibile. Scopriamo di quale città si tratta e che tipo di tenore di vita può garantire.

Possono bastare anche meno di mille Euro al mese e in questa città europea vivere con un ottimo tenore di vita è possibile: è conosciuta anche come la “Roma del Nord”, con un centro storico non a caso e nemmeno a torto definito “splendente”, con un costo della vita basso che si rivela particolarmente appetitoso e ideale soprattutto per i nostri conterranei che già hanno avuto accesso al pensionamento.

Eleganza, storia, cultura, bellezze naturalistiche e architettoniche sparse su tutto il territorio; e poi spese contenute che garantiscono comunque al contempo tante comodità: parliamo di Cracovia, città nella regione meridionale della Polonia, poco distante dai confini con la Repubblica Ceca. L’Unesco l’ha eletta a Patrimonio dell’Umanità nel 1978, riconoscendone a livello internazionale l’unicità che la caratterizza e il valore inestimabile dei suoi tesori.

Dal 1999 la città è capoluogo del voivodato della Piccola Polonia, dopo essere stata per quasi 700 anni, ovvero dal 1308, capoluogo del voivodato di Cracovia. Oltre a essere un importantissimo centro culturale, spirituale e artistico, è anche un grande centro industriale e commerciale, nonché prezioso crocevia di snodo infrastrutturale ferroviario nel cuore dell’Europa.

Cosa è possibile fare a Cracovia con 1.000 Euro al mese

Ciò che rende particolarmente vivibile la città di Cracovia, al netto dei suoi tesori storici, artistici, culturali, spirituali e naturalistici, è il basso costo della vita: ad esempio, possiamo trovare appartamenti con 4 camere da letto al prezzo di affitto massimo di circa 650,00 Euro.

Un monolocale non supera i 250 euro mensili di affitto. Mentre un ottimo pasto di tre portate in un ristorante cittadino costa mediamente meno di 20 Euro a persona. Cifre che, allontanandosi dal centro, subiscono ulteriori riduzioni pur senza ridurre significativamente il benessere e il tenore di vita.

Dunque che si tratti di turismo, per approfondirne la storia e la cultura millenaria, oppure di un vero e proprio trasferimento definitivo, Cracovia è senz’altro una meta in grado di accogliere visitatori e nuovi residenti offrendo eccellente accoglienza, ottimi e numerosi servizi e anche sorprese mozzafiato. E in più a solo pochi passi dal Bel Paese.