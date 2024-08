In Grecia a settembre: ecco le isole più consigliate

L’estate non finisce nel mese di agosto, si può continuare anche il mese successivo a partire in vacanza; ecco perché vi daremo dei consigli sulle vacanze in Grecia a settembre, soprattutto per quanto riguarda le isole.

Se pensiamo alle vacanze estive, moltissime persone considerano il periodo più giusto il mese di agosto perché magari è l’unico in cui possono prendersi una pausa dal lavoro. Moltissime aziende chiudono nella parte centrale del mese, infatti. Tuttavia, ad agosto i prezzi salgono alle stelle. Invece, nei periodi prima e dopo si riducono moltissimo. Molti pensano che l’estate finisca con la fine di agosto, ma c’è ancora tutto il mese di settembre per vivere l’estate.

Noi in questo articolo vogliamo consigliarvi alcune mete in Grecia a settembre, molto economiche e bellissime. La Grecia viene presa d’assalto in estate, soprattutto in alcune località più famose di altre, ma in realtà tutto questo paese è meraviglioso.

In Grecia a settembre: le isole più consigliate

Grecia vuol dire Santorini con le case bianche e i tetti azzurri d’estate, ma non solo. Questo paese è ricco di storia, di cultura e di natura incontaminata ovunque. Quindi, se volete risparmiare e andare in Grecia in settembre ci sono alcune mete perfette per voi.

La prima è Thassos, un’isola a nord della Grecia. Non ci sono solamente delle belle spiagge e dei bei panorami da vedere, ma anche dei villaggi caratteristici pieni di storia e di tradizione da far rimanere a bocca aperta. Poi, consideriamo anche le Isole Sporadi. Ci sono due o tre isole che fanno parte dello stesso arcipelago che danno la possibilità di un mare ancora mite.

Ancora, una delle destinazioni più belle è l’isola di Creta dove è possibile visitare Knosso con tutta la sua storia e mitologia, dove sarà possibile godere di un’acqua ancora mite e un sole caldo fino alla fine di settembre. Infine, non dimenticate Le Argosaroniche, isole a meno di un’ora da Atene alle quali poter andare in traghetto.