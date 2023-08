Il segreto dell’ombelico: perché è diverso dagli altri? Incredibile il motivo

Ecco alcune particolarità di questa parte poco esplorata del corpo umano che però è molto importante e suscita curiosità.

Una famosa canzone di un noto cantante, citava: “Questo è l’ombelico del mondo”. Ha fatto cantare tutti gli italiani ed è stata una delle hit più celebri della musica pop italiana.

L’ombelico, in effetti, è una di quelle parti del corpo dell’essere umano, che da sempre produce curiosità.

Spesso e volentieri viene sottovalutato, eppure l’ombelico ha un’importanza davvero fondamentale per il nostro corpo. La sua forma è diversa per ciascuno, come, d’altronde, ciascuno di noi è differente dagli altri.

Ma la vera curiosità sta proprio in tutta quella serie di fattori che determinano le diverse forme di ombelico. Sorge, infatti, spontanea una domanda: cos’è che determina queste diversità?

Insomma, una parte del nostro corpo, di cui sappiamo poco, ma sul quale influiscono davvero tantissimi fattori. L’ombelico rappresenta un richiamo diretto alla nostra nascita e al legame intrinseco con la mamma, ma anche con tutte le generazioni passate.

È proprio questo valore simbolico, oltre che anatomico a renderlo davvero affascinante.

La diversità dell’ombelico da persona a persona: cosa ne determina la forma

Ad influenzare in misura maggiore la forma dell’ombelico, sarebbero fattori prevalentemente genetici ed ereditari.

Una delle prime, grandi distinzioni, è quella tra un ombelico più profondo e uno più superficiale. Al contempo, questo può occupare una superficie più ampia o più piccola.

Secondo gli studi e le ricerche scientifiche eseguite in merito, le principali differenze estetiche sarebbero dovute per ben il 60%, da fattori genetici.

A giocare un ruolo cruciale, però, sarebbe anche il momento della nascita. In questa occasione, infatti, la corda ombelicale viene tagliata e l’ombelicosi si cicatrizza e crea quella che può essere la concavità o convessità dell’ombelico.

Proprio la caduta dell’ombelicosi, che avviene una o due settimana dopo la nascita, determinerebbe il momento in cui la forma dell’ombelico si rivela.

Altri fattori che influenzano la forma dell’ombelico, sono legati al tessuto adiposo, e anche alle variazioni di peso nel corso del tempo.

I soggetti, infatti, che hanno meno tessuto adiposo, attorno all’ombelico, lo avrebbero più piatto. Certamente, anche fattori esterni come piercing, possono alterare la forma dell’ombelico, facendolo sembrare più allungato o incavato.

Questo, a seconda, anche, del tipo di gioiello scelto. In ultimo, anche le cicatrici possono essere un fattore che influisce sulla forma dell’ombelico stesso.