Il prossimo weekend sarà di pioggia per questo segno zodiacale: grande difficoltà in arrivo

Il sole e la pioggia possono essere usati anche in senso metaforico ed è questo che intendiamo oggi, il prossimo weekend sarà di pioggia sta per arrivare per un segno zodiacale in particolare ed ecco di chi si tratta.

Il weekend sarebbe ideale per riposare oppure per approfittare del bel tempo per andare finalmente fuori città, al mare, in montagna, al lago, ovunque si voglia. Ma cosa fare se il tempo è brutto, soprattutto dentro di noi? In senso metaforico è in arrivo un altro weekend di pioggia per questo segno zodiacale che, quindi, non avrà molta voglia di spostarsi, anche se fuori c’è il sole. L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 luglio parla chiaro ed ecco che cosa dice a tutti gli interessati.

Il prossimo weekend sarà di pioggia per questo segno zodiacale

L’astrologia studia il movimento dei pianeti e delle stelle e cerca di capire come possano influenzare la vita quotidiana a breve e a lungo termine di ognuno di noi. Ognuno di noi, infatti, ha un segno zodiacale, un ascendente ed è nato sotto particolari condizioni astrali. Questo, secondo gli astrologi, vuol dire molto nel corso della vita in tutti gli aspetti. Ad esempio, l’oroscopo di questa settimana mette in luce la posizione di Mercurio che è completamente opposto al segno dei Pesci. Questo renderà, a chi è nato sotto il segno dei Pesci, molto difficile comunicare con le persone che gli stanno attorno. L’opposizione sarà completa nella giornata di venerdì, quindi, attenzione al weekend.

Pesci: affidatevi ai sentimenti!

Se è vero che il cielo non è favorevole per la comunicazione nel weekend, è anche vero che la Luna è in congiunzione tra mercoledì e giovedì. Questo significa che si ha la grande opportunità di chiarire questioni importanti con il partner, di ascoltare e di pianificare qualcosa di bello per questa estate. Infatti, le prossime settimane porteranno bellissime emozioni. Cari Pesci, non dovete disperare. Siete solo in un periodo di maretta, ma presto passerà tutto.