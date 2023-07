Il mal di testa non ti dà tregua? Ecco perché ti peggiora, controlla ciò che mangi

Ci sono cibi che si pensa possano scatenare un attacco di mal di testa. Scopriamo cosa evitare di portare a tavola per tenere lontano l’emicrania.

Quasi tutti gli alimenti sono stati generati dall’autovalutazione del paziente e quasi nessuno ha alcun supporto scientificamente confermato da studi di alta qualità.

Gli alimentari più comunemente riportati sono l’alcol (33%) e il cioccolato (22%). Sebbene la maggior parte delle persone che soffrono il mal di testa non sia in grado di identificare specifici fattori scatenanti del cibo.

Ai pazienti con mal di testa viene spesso data un’ampia raccomandazione: monitorare il proprio mal di testa dopo aver mangiato cibi che storicamente si pensava contenessero possibili sostanze chimiche che scatenano il mal di testa, come la tiramina (ad es. feniletilammina (ad esempio, cioccolato) e nitrati (ad esempio, carni lavorate).

In realtà, non ci sono studi o solo prove negative sul mal di testa per formaggi, cioccolato, latticini, soia e verdure.

Tuttavia, gli esperti sono tutti concordi nel ritenere che alcuni alimenti siano in grado favorire l’emicrania. Scopriamo quali.

Mal di testa e alimentazione: l’incredibile scoperta che potrebbe cambiare tutto

Le carni lavorate contenenti alti livelli di nitriti e nitrati possono essere fattori scatenanti l’emicrania in alcuni individui.

Tuttavia, solo un paziente è stato effettivamente studiato con il risultato che suggerisce che i nitrati molto puri, ad alte dosi (grado farmaceutico), inducono attacchi; mentre i nitrati e i nitriti della dieta possono provocare il mal di testa in individui sensibili.

A quanto pare, alcuni alimenti possono causare la dilatazione (espansione) dei vasi sanguigni e quindi creare i primi cambiamenti osservati negli attacchi di emicrania. Alcuni alimenti contengono una quantità significativa di tiramina, un amminoacido che può provocare i primi cambiamenti dei vasi sanguigni tipici dell’emicrania.

Due noti ricercatori italiani hanno reclutato 307 volontari con emicrania per completare un questionario ogni volta che consumavano alcol. Nessuna correlazione è stata trovata tra il consumo di alcol e gli attacchi di emicrania. Gli eventi stressanti e l’insorgenza dell’emicrania erano correlati positivamente.

Tuttavia, è stato individuato un alimento che potrebbe avere una forte correlazione con alcuni attacchi di mal di testa: il glutammato.

Il glutammato monosodico (MSG) è stato dimostrato che provoca crampi rapidi, diarrea e un’orribile emicrania nel 10-15% degli emicranici. Infine, anche alcune spezie così come l’aglio e la cipolla sono state etichettate come possibili fattori scatenanti di attacchi di emicrania, ma nessuno studio lo supporta.