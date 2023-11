Ikea, un oggetto 5 utilizzi: una vera svolta per l’organizzazione domestica

Importanti novità da parte di Ikea che ha deciso di lanciare un accessorio utile per qualsiasi angolo della casa.

La rivoluzione casalinga da parte di Ikea prosegue. Nel corso della sua storia la nota azienda svedese ha dato una mano veramente a tutti permettendo di riorganizzare qualsiasi angolo della casa. Questa volta, però, il noto marchio ha deciso di concentrarsi sulla cucina mettendo sul mercato un prodotto che sta già andando a ruba.

Si tratta di un accessorio che non può mancare nella casa di nessuno e che sta riscontrando diversi pareri positivi anche sul web. Diversi influencer hanno infatti voluto mostrare la sua duttilità, come ha fatto anche l’esperta di organizzazione casalinga Sara Asmundo, e chi ha scoperto i suoi numerosi utilizzi si è subito innamorato.

Non solo cucina, quest’accessorio di Ikea è perfetto per tutta la casa

Il prodotto in questione è un tagliere di bambù, ma non di quelli comuni. Grazie alla sua forma e alle sue dimensioni, è infatti possibile utilizzarlo in 5 modi diversi. L’accessorio si chiama Stolthet e ha un prezzo che si aggira intorno ai 13 euro: ecco come funziona.