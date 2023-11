Federica Nargi e Costanza Caracciolo, vi ricordate com’erano ai tempi di Striscia? Giovanissime e bellissime

Vi ricordate come erano Federica Nargi e Costanza Caracciolo ai tempi di Striscia la Notizia? Le due veline sono considerate tra le più belle dei 35 anni del telegiornale satirico.

Ancora oggi bellissime sono davvero difficili da dimenticare per il loro percorso all’interno del programma di Canale 5 e non solo. Probabilmente davanti a loro nei sogni degli italiani rimane solo la coppia storica formata da Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.

La coppia è anche tra le più longeve, sul palcoscenico dal settembre del 2008 al giugno del 2012 per quattro edizioni consecutive. Come loro hanno fatto quattro stagioni solo altre due coppie e cioè quella formata da Irene Cioni e Ludovica Frasca e quella con Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta. Entrambe nate nel 1990 ai tempi di Striscia Costanza e Federica avevano appena 19 anni e rimasero in carica fino ai 22 per poi essere sostituite dalla coppia composta da Giulia Calcaterra e Alessia Reato.

E in occasione del trentacinquesimo compleanno del programma ideato da Antonio Ricci proprio Federica ha deciso di condividere una splendida foto con la collega del tempo. Vediamo le due ragazze giovanissime ritratte nella foto subito dopo la proclamazione di vincitrici al concorso Veline che era stato ideato proprio per scegliere le due protagoniste che sarebbero diventate protagoniste del tg satirico.

Federica Nargi e Costanza Caracciolo, cosa fanno oggi?

Federica Nargi è nata a Roma il 5 febbraio del 1990. Nota soprattutto per essere stata una delle veline più famose della storia di Striscia la Notizia in realtà ha fatto molto altro in carriera. L’abbiamo vista recitare al cinema e in televisione, ma anche fare la conduttrice. L’ultimo lavoro svolto è quello di co-conduttrice in GialappaShow in onda in questa stagione televisiva su Tv8. La donna è fidanzata con l’ex calciatore Alessandro Matri che l’ha resa mamma due volte di Sofia nel 2016 e di Beatrice nel 2019.

Costanza Caracciolo è nata a Lentini il 17 gennaio sempre del 1990 come la sua ex collega. Anche lei ha recitato, al fianco proprio di Federica, nel film del 2011 Capitan Basilico 2 – I fantastici 4+4. Di recente l’abbiamo vista un po’ sparire dagli scenari anche se nel 2022 era tornata in tv per partecipare ad Alessandro Borghese Celebrity Chef. La donna è sposata con un altro ex calciatore, Christian Vieri, la coppia ha avuto due figli, Stella nata nel 2018 e Isabel venuta alla luce nel 2020.