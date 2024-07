I gatti ricordano persone e luoghi? I dettagli sull’intelligenza felina

A volte ci chiediamo come funzioni l’intelligenza felina e se i gatti ricordano persone e luoghi anche se si dovessero trovare distanti per lunghi periodi. Ecco tutto quello che gli studiosi sanno sull’argomento.

I gatti sono gli animali domestici più amati dopo i cani perché sono indipendenti, molto affettuosi, silenziosi e intelligenti. A volte, osservandoli, ci si chiede se riescano a capirci, se stiano giocando con noi e prenderci in giro, se invece sono semplicemente menefreghisti e opportunisti di natura. Poi, in alcune occasioni la domanda è: i gatti ricordano persone e luoghi? Questo succede quando ci allontaniamo per tanto tempo e ci chiediamo se il gatto si dimenticherà di noi. Come funziona, insomma, il suo cervello? Cerchiamo di capire che cosa sanno gli studiosi.

Come funziona il cervello del gatto

Dovete sapere che il cervello felino non è molto diverso da quello umano, sia per struttura che per composizione. Ha materia bianca e materia grigia, lobi frontali, temporali, parietali e occipitali. I neuroni raccolgono tutte le informazioni e le catalogano in varie parti. Gli studiosi hanno constatato che, se il gatto interagisce con oggetti, altri animali e persone, impara e ricorda. Il gatto osserva e imita. Il suo apprendimento e la sua memoria sono particolarmente sensibili al fatto di provare piacere oppure no. I gatti hanno sia la memoria a breve termine che quella a lungo termine. Su quest’ultima, però, sembra che gli studiosi abbiano delle posizioni e delle opinioni discordanti.

I gatti ricordano persone e luoghi? Cosa ci dicono gli studiosi

Iniziamo dicendo una cosa: se un gatto ha subìto un trauma, è molto probabile che se lo ricordi per tutta la vita. Chi ha un gatto che, purtroppo, ha vissuto una brutta esperienza, può dirlo con certezza dalle sue reazioni ogni volta che la situazione si avvicina a quella del trauma.

Secondo alcuni esperimenti, sembra che il gatto riesca a differenziare i volti umani e a ricordarli per lungo tempo. Ovviamente, quanto tempo è un argomento dibattuto e bisogna tenere conto di ogni gatto, del suo attaccamento alla persona e del metodo del piacere, se è forte oppure no.

Per quanto riguarda i luoghi si ha la conferma che i gatti li ricordano molto bene, anche se si trovano lontano. Il loro sistema percettivo li guida e traccia le mappe del territorio. Quindi, riescono a trovare facilmente un luogo spinti dal desiderio di volerci tornare.