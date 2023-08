Harry, ormai è definitivo: l’ultima stangata dalla Royal Family

Ennesima stangata per il principe Harry da parte della Royal Family. Ormai l’addio è definitivo dopo questa notizia: ecco cosa è accaduto.

Il principe Harry, dopo l’addio alla Corona, ha scagliato diversi attacchi contro la Famiglia Reale. Le conseguenze non potevano che essere dure nei suoi confronti e, a quanto pare, sono arrivate come un’ultima stangata: ecco cosa è accaduto.

Dopo l’addio alla Corona il principe Harry non si è di certo fermato. Contro la sua famiglia d’origine, ovvero la Royal Family, ha scagliato diversi attacchi: interviste, documentari, e addirittura un’autobiografia, Spare, diventata bestseller. Il padre, re Carlo III, e il fratello erede al trono, il principe William, non l’hanno affatto perdonato e ora sono arrivate le conseguenze dei suoi gesti. Ecco cosa hanno deciso sulle sorti reali del principe.

Il principe Harry e la stangata dalla Corona, la Royal Family non lo perdona e il gesto è la rottura definitiva

Dopo l’incoronazione di re Carlo III, alla quale il principe Harry ha partecipato, sono girate diverse voci su un presunto riavvicinamento del secondogenito alla Corona inglese. Oggi però arriva il gesto di rottura definitiva, che allontana per sempre l’ipotesi di una riconciliazione. Il principe Harry non potrà più essere chiamato “Altezza reale”, quello non sarà più il suo titolo. A chiarirlo è il sito web della Royal Family che ha eliminato il riferimento “HRH” “His Royal Highness”. Un titolo che era stato vietato dalla Regina in persona già per il piccolo Archie. Adesso la dicitura è stata tolta anche per il principe insomma l’aggiornamento è stato l’ultimo smacco della Famiglia.

Il quotidiano Express ha specificato come il titolo in passato fosse associato all’impegno di Harry nel trattare argomenti come HIV e Aids. Oggi quindi al principe resta solo il titolo di “duca di Sussex” che al momento ancora non gli è stato tolto e che, a quanto pare, il principe utilizza spesso in America dopo il trasferimento con Meghan.

I due hanno deciso di tagliare del tutto i ponti con la Royal Family e oggi il gesto della Corona non stupisce affatto, ma risulta essere una conseguenza di quella che è stata definita la Megexit. Per tutti i sudditi che speravano in un ritorno del principe al Palazzo Reale quindi non ci sono più speranze: della sua presenza a Londra se ne dovranno dimenticare, forse per sempre!