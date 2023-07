Hai fatto caso che le hostess ti salutano appena sali a bordo? C’è un motivo preciso

Vi siete mai chiesti perché le hostess ci salutano quando saliamo sull’aereo? Ecco la ragione: è sorprendente.

Prendere un aereo in questo periodo è più che normale. Se dobbiamo fare un lungo viaggio è sicuramente il mezzo di trasporto più veloce che ci sia. Inoltre i biglietti possono essere prenotati in anticipo, quindi non è niente di difficile. Ma se c’è una cosa che ci incuriosisce sono le hostess: ci salutano sempre. All’apparenza può sembrare un gesto innocuo, anche perché salutare non è qualcosa di speciale. Si tratta di buona educazione in fin dei conti.

In questo caso c’è una ragione più specifica, e che forse potrebbe non piacere a qualcuno di noi. Sappiamo che il compito delle hostess è quello di prendersi cura dei passeggeri, rassicurandoli e aiutandoli come meglio possono. Tuttavia in pochi sanno che sono addestrate per fronteggiare ogni tipo di emergenza. Soprattutto per relazionarsi con qualunque passeggero, introverso o estroverso che sia.

Hostess in volo, ecco perché ci salutano ogni volta: fa parte di un’accurata “ispezione”

Per questo motivo ci salutano: vogliono capire come siamo. Il loro obiettivo è tenere sotto controllo la situazione, riferendo in cabina quello che succede. Ci guardano e ci scrutano per comprendere il nostro atteggiamento o le nostre intenzioni. Magari in mezzo a noi c’è una persona affetta da stupefacenti, ubriaca o con cattive abitudini. Le hostess hanno il compito di individuare questi individui e fermarli dal commettere azioni non consentite in volo.

Salutare può essere anche d’aiuto per capire se un passeggero ha un problema. Quindi il loro “controllo visivo” non serve soltanto a rilevare le persone cattive, ma anche per comprendere se qualcuno ha bisogno di aiuto. Riescono a ricavare queste informazioni soltanto guardando le persone, per cui è una abilità molto particolare. Qualcuno potrebbe pensare che sia un super potere, ma in realtà è una capacità sviluppata da un addestramento.

Difatti le hostess seguono un training per capire il più velocemente possibile chi hanno davanti. Se una persona saluta con troppo entusiasmo o è schiva, forse sta nascondendo qualcosa. Se invece prova a ignorare la hostess per raggiungere velocemente il posto per sedersi, sicuramente verrà richiamato per capire perché lo ha fatto. In poche parole le hostess hanno il dovere di vigilare l’aereo per mettere al sicuro tutti i passeggeri.