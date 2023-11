Gli psicologi svelano a tutti 10 trucchi per capire la personalità di chi vive intorno a te

Se avete voglia di capire la personalità di chi vi sta accanto per evitare di prendere altre fregature dovete conoscere i dieci trucchi suggeriti dagli psicologi.

Inquadrare da subito una persona significa comprendere quale rapporto è consigliabile instaurare o non instaurare. Vediamo i segnali da cogliere.

Fatichiamo a comprendere noi stessi figuriamoci se possiamo ricavare da un breve dialogo tutte le informazioni necessarie per conoscere realmente l’altro. Si stima che quando si parla con una persona si ottenga solamente il 30% delle notizie rilevanti dalle sue parole. La percentuale restante si colma osservando i movimenti, il tono della voce e tutti i segnali della comunicazione non verbale.

Un lavoro certosino, penserete, ma che in realtà avendo gli strumenti giusti si può imparare a svolgere velocemente in modo tale da cogliere al volo la personalità di chi ci sta davanti e cosa sta realmente provando o pensando. Gli psicologi suggeriscono diversi trucchi per cogliere l’altro 70% delle informazioni. Noi ve ne riveleremo dieci da memorizzare e usare al momento giusto.

I dieci trucchi per capire al volo chi ci sta davanti

L’osservazione del volto è fondamentale per capire cosa prova una persona. Bisogna saper leggere ogni movimento e si avranno tutte le informazioni necessarie per comprendere l’altro.

Iniziamo dalle sopracciglia. Se sono alzate e incurvate indicano sorpresa o apertura nei tuoi confronti. Se sono abbassate e avvicinate indicano rabbia mentre quando gli angoli interni sono rivolti verso l’alto significano tristezza.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima ma anche dei pensieri e delle bugie. Se l’interlocutore guarda in alto a destra sta usando l’immaginazione o mente. Se guarda in alto a sinistra sta ricordando qualcosa mentre in basso sta provando imbarazzo, nervosismo o senso di colpa. Il nervosismo lo rileva anche lo spostamento dello sguardo rapido da destra a sinistra o viceversa mentre le pupille dilatate indicano paura o interesse.

Mordersi le labbra significa che l’altro si sta mantenendo calmo quando prova rabbia. Il lato della bocca sollevato, invece, indica disprezzo. Se gli angoli della bocca sono verso il basso l’emozione dominante è la tristezza mentre le labbra increspate segnalano emozioni negative.

Osservate anche le mani. Toccarsi il collo significa essere a disagio, toccarsi il naso che sta mentendo. Questi sono alcuni trucchi per capire l’altro. Prestate attenzione alla comunicazione non verbale che spesso rivela molto più di quella verbale soprattutto quando si riconoscono segni di incompatibilità tra quando detto a parole e quanto detto dal corpo.