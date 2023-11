Giulia De Lellis sempre perfetta, ma c’è chi la smaschera: “Ti spiego come fa”

Giulia De Lellis sempre perfetta nelle foto che pubblica sui social, ma c’è chi la smaschera nei commenti: “Ti spiego come fa”

Giulia De Lellis è, sicuramente, una delle influencer più amate nel mondo dei social. Il suo esordio è avvenuto anni fa quando ha partecipato a Uomini e Donne, una trasmissione che le ha dato modo di farsi conoscere dal pubblico italiano e di cominciare una carriera di successo.

Anche se la sua storia d’amore con Andrea Damante non è andata come sperava, ad oggi rifarebbe tutto daccapo un milione di volte considerato quello che è poi successo.

Giulia aveva solo vent’anni quando ha cominciato la sua carriera nel mondo dei social e oggi è una delle influencer più seguite di sempre. In questi anni ha avuto modo di toccare davvero numerosi argomenti, ad esempio l’acne, che è qualcosa che la accompagna da quando era solo un’adolescente. Giulia nella trasmissione colpì tutti proprio per la sua semplicità, dal momento in cui si presentava nelle esterne con il viso sempre rovinato dai segni dei brufoli.

Giulia De Lellis rifatta? La famosa influencer presa di mira sui social

Giulia, nel corso degli anni, ha cercato di migliorare questo aspetto di sé prendendosi cura della sua pelle e risolvendo questo problema che l’ha accompagnata per oltre dieci anni. Ora ha una pelle praticamente perfetta, o almeno è quello che vediamo nelle numerose fotografie che pubblica ogni giorno sui social. Ma la sua pelle è diventata davvero perfetta o si tratta solo di qualche filtro?

Proprio nelle ultime ore, Giulia ha pubblicato degli scatti su Instagram di lei che fa colazione a letto. Illuminata dalla luce del sole, la vediamo bellissima come sempre e praticamente perfetta.

Sotto il post, numerosi commenti di persone che hanno commentato proprio questa sua apparente perfezione. Alcuni l’hanno attaccata, dicendo di essere ricorsa alla chirurgia estetica perché non è possibile che sia così ad oggi, altri invece hanno sottolineato soltanto il suo uso continuo dei filtri.

Insomma, sotto il suo post, ci sono davvero tantissimi commenti da parte dei suoi numerosi follower. Ancora una volta, Giulia è riuscita a scatenare una polemica: d’altronde, da quando ha esordito tanti anni fa, per la De Lellis le polemiche sono davvero all’ordine del giorno.