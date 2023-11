Un albero di 200 anni è stato abbattuto

L’iconico albero di Robin Hood, reso noto da Kevin Costner in persona, è stato abbattuto da un sedicenne per motivi sconosciuti.

Robin Hood e Azeem percorrono indisturbati le mura dell’antico Vallo di Adriano, incontrando inevitabilmente la folta fronda del Sycamore Gap Tree. Il protagonista ruba una foglia ed urla in favore della valle: “I’m home!”. Iconica la scena del lungometraggio diretto da Kevin Reynolds, in cui il talentuoso Kevin Costner interpreta l’indiscusso principe dei ladri. Nella scenografia i britannici riconoscono il sicomoro secolare, esemplare battezzato successivamente come “l’albero di Robin Hood”. I fotografi internazionali, i turisti appassionati, hanno attraversato il mare per poterlo ammirare dal vivo.

Era situato a Crag Lough, nella campagna nord-est inglese. Gli esperti hanno condotto per anni un dibattito riguardo le sue origini: la BBC sostenne che il sicomoro venne piantato più di trecento anni fa, mentre il National Trust ritenne che quest’ultimo risalisse al XIX secolo, periodo storico in cui il proprietario dell’epoca John Clayton decise di arricchire la valle con un ulteriore elemento paesaggistico. Nel 2016 la sua bellezza non sfuggì allo sguardo attento dei giudici del concorso britannico Tree of the Year, titolo confermato successivamente nel 2017 in occasione del European Tree of the Year. L’albero di Robin Hood si classificò al quinto posto.

Sopravvissuto nei secoli, alle tormente, alle guerre e al passaggio continuo dell’uomo, il Sycamore Gap Tree non ha potuto nulla contro gli impulsi di un sedicenne apparentemente annoiato. Le autorità hanno fermato un minorenne, colpevole dell’abbattimento del suggestivo sicomoro. “Il panorama, senza l’albero, ora sembra strano e triste” – ha scritto Sophie Henderson, fotografa paesaggistica professionista.

Un atto vandalico distrugge secoli di storia

Nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 settembre il Sycamore Gap Tree è stato abbattuto. Sul tronco, una linea bianca delinea il punto in cui avrebbe agito la motosega: un taglio netto e preciso che non ha lasciato scampo al sicomoro plurisecolare. Le autorità del Parco Nazionale di Northumberland hanno raggiunto immediatamente il posto, per poi confermare conseguentemente la natura di tale atto vandalico. Sembra infatti che il giovane sedicenne, responsabile dell’abbattimento, abbia agito deliberatamente.

Una premeditazione necessaria considerando la complessità di un’azione di questo tipo. Jamie Driscoll, sindaco di North of Tyne, sostiene che il minore sia stato assistito da un secondo complice: “Per fare una cosa del genere ci vuole un’enorme premeditazione” – sono state le sue parole – “Non si tratta solo di giovani e stupidi ubriachi che hanno preso a colpi di chiave l’auto di qualcuno”. I tagli perfetti lasciano presupporre che il colpevole abbia usufruito di una motosega pesante, lunga almeno 70 centimetri, apparentemente inaccessibile al corpo esile di un sedicenne. Nelle ultime ore le autorità hanno individuato un possibile sospettato, un uomo sulla sessantina, mentre il sedicenne è stato rilasciato su cauzione.