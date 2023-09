GF Vip, Pier Silvio Berlusconi ci ripensa: le ultime indiscrezioni

GF Vip, nuova svolta a pochi giorni dalla messa in onda: Pier Silvio Berlusconi ci ripensa? Ecco le ultime indiscrezioni sul reality show.

Il Grande Fratello Vip sembra prontissimo a tornare in onda su Canale 5, intrattenendo ancora una volta milioni di telespettatori in questa prima metà della stagione televisiva 2023-2024; saldo al timone del reality show Alfonso Signorini, anche se per quest’edizione il conduttor dovrà fare i conti con le nuove linee guida dettate da Mediaset.

Il pubblico assisterà ad un programma ben diverso da quello visto nelle scorse edizioni: i momenti ludici non mancheranno, ma sempre mantenendo una certa sobrietà e dando maggior risalto ai contenuti, ovvero le storie dei concorrenti presenti nella casa di Cinecittà.

Con un cast fatto sia di personaggi noti del mondo dello spettacolo sia di persone lontane dai riflettori (i cosiddetti “nip”) il nuovo GF Vip sembra essere più intrigante che mai. Alla messa in onda manca ormai pochissimo, anche se secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci un nuovo cambiamento all’ultimo minuto.

GF Vip 8, arriva il cambiamento dell’ultimo minuto?

Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, potrebbe esserci (come ormai da tradizione) un ulteriore cambiamento per il Grande Fratello Vip proprio a pochi giorni dal ritorno in onda; anche questa edizione potrebbe essere infatti più lunga del previsto. Dai tre mesi inizialmente programmati, si potrebbe arrivare a 4 o 5, portando il reality show ben oltre la fine del 2023; qualora venisse confermata l’indiscrezione (al momento ancora tale) sarebbe sicuramente un segno di come, dati i cambiamenti, Mediaset punti forte sul programma.

Non è escluso che possa arrivare una decisione anche in corso d’opera, a seconda dell’andamento degli ascolti. Intanto, è stato annunciato ufficialmente il cast dei primi concorrenti che entreranno nella casa: tutti gli occhi puntati sul maratoneta Alex Schwazer, che a Cinecittà dovrà convivere con Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Beatrice Luzzi e persino la star delle telenovele spagnole degli anni ’90 Grecia Colmenares, oltre ai nomi al momento ancora misteriosi dei “nip” in gara.

In studio insieme a Signorini, invece, per quest’anno solamente un’opinionista: salutate Sonia Bruganelli e Orietta Berti, a sedere sulla poltrona rossa sarà Cesara Buonamici, volto simbolo del TG 5 e ben nota ai telespettatori per la sua professionalità, il suo garbo ed il suo acume.