Come trovare i tuoi amici e i tuoi familiari utilizzando Google Maps: il trucco

Grazie a questo comodo trucco, tramite Google Maps potete sempre trovare i vostri amici e familiari ovunque essi si trovino.

Google Maps è una delle tecnologie messe a disposizione di Big G più apprezzate ed utilizzate in assoluto. Sia da desktop che da mobile, grazie alla sua comoda app disponibile sia su iOS che su Android che dà modo di ottenere indicazioni precise ed in tempo reale. Oltre ad altre funzionalità extra come le informazioni su un luogo, gli avvisi in caso di strade più veloci, la segnalazione di extraurbane, pedaggi e via dicendo.

Tra le altre cose, c’è uno strumento di cui non si parla mai abbastanza ma che potrebbe tornarvi utilissimo nel caso vi siate persi. Attivandolo ora, avrete modo di sapere sempre dove si trovano i vostri amici e familiari. Così da poterli rintracciare e raggiungerli in men che non si dica. Con un comodo funzionamento messo a disposizione dagli sviluppatori di Big G e che sicuramente farà anche al caso vostro.

Google Maps, ecco lo strumento per trovare amici e familiari

Grazie a questa fantastica novità di Google Maps, da oggi avrete modo in ogni istante di poter trovare amici e familiari. Avendo la loro posizione aggiornata all’interno della mappa e potendo attivare le indicazioni stradali per poterli raggiungere in men che non si dica. Ed è tutto gratuito, dovete semplicemente seguire questa guida passo passo ed il gioco è fatto.

Per prima cosa, dovete aprire l’app sul vostro dispositivo e poi consentire i servizi di localizzazione tramite lo smartphone. A questo punto toccate la foto del vostro profilo in alto a destra e poi scegliete la voce Condivisione posizione. C’è poi un comodo pulsante dove poter scegliere un periodo di tempo nel quale avverrà il rilevamento, dopo il quale si interromperà il tutto per garantirvi il massimo della privacy. Ora fate Condividi e potrete mandare la posizione ad un vostro contatto.

O in alternativa, potete selezionare un’altra persona e richiedere che sia lui a mandarvi la sua posizione. Vi verrà inviato un avviso dove si dice che il vostro indirizzo mail sarà condiviso con loro. Fate abilita e il gioco è fatto. Ora troverete nella barra apposita un cerchio dove ci sarà il nome o la foto profilo della persona che vi ha mandato la sua posizione. Così da poterla raggiungere seguendo le indicazioni fornite direttamente da Google Maps.