Friggitrice ad aria vietata: se in quello che friggi ci sono questi alimenti rischi grosso

Ti capita spesso di utilizzare la friggitrice ad aria? Allora non friggere questi cibi, potrebbero darti problemi: ecco quali sono.

La frittura non è tanto amata in estate, però diversi italiani adorano alla follia la friggitrice ad aria. Può essere un ottimo elettrodomestico quando si tratta di friggere alcuni cibi, quindi non è per niente male. Tutti i cibi possono essere fritti con facilità grazie a questo strumento. Ciò non toglie che bisogna fare attenzione ad alcuni alimenti: non devono essere fritti.

Parliamo di 6 cibi vietati che non devono essere trattati con la friggitrice ad aria. Questo strumento, come sappiamo, aiuta a friggere tutti i tipi di cibi con una temperatura molto bassa. Gli è sufficiente usare una fiamma ossidrica che viene generata da un gas compressore e da una batteria di elettroliti. Questo metodo è molto efficace, però potrebbe essere letale se utilizzato con questi cibi.

Il pesce impanato non deve essere fritto con questo strumento. La panatura esterna rischia di non essere cotta in maniera omogena. Per questo motivo molte persone aggiungono un po’ di olio di semi di girasole o di arachide per il pesce, rendendolo più buono e meno grasso. Questo lo renderebbe “adatto” per la friggitrice ad aria.

Anche la pastella liquida non è ben vista. Potrebbe causare la fuoriuscita di fumi nocivi, inoltre la preparazione è davvero lunga. La soluzione è cucinarlo in piccole quantità e in modo discontinuo. Vale a dire che dovrà essere aggiunto dell’olio nella friggitrice e poi una parte della pastella liquida.

Non friggete questi cibi, sono pericolosi per diversi motivi: ecco quali sono e perché non vanno fritti

Persino le verdure a foglie non sono l’ideale. Dato che sono molto delicate potrebbero bruciarsi facilmente. Per evitarlo è importante cuocerle in piccole quantità, e soprattutto non per tanto tempo. Bisogna usare altri ortaggi, come i cetrioli o le zucchine per esempio. Sono più resistenti alle temperature elevate della fiamma ad aria.

Per quanto possa sembrare strano persino i formaggi non vanno fritti. Alcuni presentano un alto rischio di ingolfamento della friggitrice, e nei peggiori dei casi causano danni al motore. Parliamo dei formaggi a pasta molle, come la mozzarella e il burro di arachidi per esempio. Scegliete sempre quelli con la pasta dura, come il parmigiano reggiano o il gorgonzola.

Arriviamo verso la fine con il pollo, che potrebbe essere cotto in modo sbagliato. Si tratta di una carne delicata e che può scurire facilmente. Si consiglia di utilizzare altre tipologie di carne per la frittura, come il tacchino o la bistecca per esempio. Inoltre le proporzioni devono essere giuste e non esagerate.

In conclusione non provate a friggere le mele: è sbagliato. La friggitrice ad aria potrebbe ingolfarsi e poi smettere di funzionare. Se proprio voleste provare a friggerle il miglior consiglio è quello di tagliare le mele a tocchetti, quindi in piccole quantità. In seguito potreste provare a cucinarle.