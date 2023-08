Fissare il rossetto sulla labbra fino a sera: non usare la cipria mai, ecco come si fa

Fissare il rossetto fino a sera è più semplice che mai e non serve la cipria. Il segreto? Sta nei prodotti giusti!

Chi usa il rossetto sa bene come si tratti di uno dei cosmetici più difficili da mantenere fino a sera. La sua permanenza sulle labbra viene infatti messa a rischio ogni qual volta si mangia, si beve o ci si tampona la bocca per un qualsiasi motivo. Per fortuna ci sono dei trucchi che consentono di non dover ritoccare il make up ogni cinque minuti.

E, a differenza di quanto puoi immaginare, nessuno tra questi riguarda l’uso della cipria. Basta infatti utilizzare i prodotti giusti per far sì che il rossetto resti sulle labbra anche per diverse ore. E tutto senza troppa fatica. Dopo aver visto qual è il trucco perfetto per gli occhi, scopriamo quindi come far sì che il rossetto duri a lungo con una sola applicazione.

Come far durare il rossetto per ore senza l’uso della cipria

Se sei stanca di usare sempre la cipria per fissare il rossetto da oggi potrai cambiare le cose mettendo a punto uno tra i trucchi più semplici ed in grado di far durare il tuo make up per ore. Il rossetto, infatti, può aderire alle labbra in modo unico e duraturo purché prima di applicarlo si stenda un prodotto in grado di fissarlo a dovere. Il primo è il primer che, sebbene non tutti lo sappiano, esiste anche nella formula studiata appositamente per le labbra. Da oggi, quindi, questo incredibile prodotto non aiuterà solo la pelle m anche la tua bocca che, grazie alla sua presenza, potrà vantare un trucco ancora più vivido e, inutile dirlo, duraturo.

Un altro “segreto” è quello di stendere prima una matita per labbra dello stesso colore. Ciò farà da base al tuo rossetto e lo aiuterà ad esprimersi al meglio e a durare di più. Un trucco che vale in modo particolare se sei solita usarne di lucidi e, in quanto tali, meno duraturi. Questi due prodotti sono in grado di far durare più a lungo il rossetto sulla labbra e tutto senza che questo sbavi o venga via in modo poco uniforme. Usando un rossetto opaco, aumenterai in ogni caso la chance di farlo durare per tutto il giorno.

E se sei un’amante della tecnica della cipria ma sei stanca della sua consistenza “polverosa”? In tal caso, un buon fard potrà sostituirla egregiamente purché usato nello stesso modo. Il bonus aggiuntivo? Usarne uno dello stesso colore del rossetto.