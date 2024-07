Fare rumore mentre si mangia: comportamento intelligente o irrispettoso? Forse c’è qualcosa che non sai

Avete presente quelle persone che non possono fare a meno di fare rumore mentre si mangia? Ecco, come bisogna reagire? Vediamo qualche dettaglio che cambia da paese a paese.

Di solito, le persone, quando decidono di incontrarsi, lo fanno a tavola. C’è sempre la scusa di un buon caffè, ma anche di un pranzo o di una cena soprattutto. Trovarsi e condividere un pasto è di uso comune in tutto il Mondo. Solo una cosa non lo è: fare rumore mentre si mangia. Questo comportamento a molte persone provoca un senso di nervoso e lo trova irrispettoso, ma è così ovunque? Pare di no. Cerchiamo di capire meglio.

Fare rumore mentre si mangia: in Giappone è considerato un comportamento molto intelligente

Pensiamo ad una persona che è a tavola con noi e che sorseggia la sua minestra facendo molto rumore. Per come siamo cresciuti in Italia, un atteggiamento di questo tipo non è rispettoso nei confronti degli altri e chi lo sente ne rimane abbastanza infastidito. Non è così in altri Paesi del Mondo.

In Giappone, ad esempio, è un comportamento intelligente e, anzi, raccomandato! Forse non potete crederci, ma è proprio così. I giapponesi considerano questo gesto, quello di fare rumore sorseggiando una minestra o mangiando i famosi noodles un modo per far capire che il piatto è buonissimo. Sarebbero i loro complimenti allo chef che lo ha preparato.

Altre curiosità sul modo di mangiare

Il Mondo è bello perché è vario, certo. Infatti, in ogni paese ci sono usanze diverse, anche molto tra di loro. Se pensiamo al mangiare, ci sono modi diversi di farlo. In Giappone si usano le bacchette, ad esempio, ma in Paesi come l’India, l’Indonesia e l’Etiopia, invece, si mangia rigorosamente con la mano destra.

In India, inoltre, bisogna pulire perfettamente il piatto perché altrimenti si dà l’impressione di non aver apprezzato e di sprecare cibo. Al contrario, in Cina pulire il piatto significa non aver mangiato a sufficienza ed è come dare un demerito allo chef.

Sapevate tutte queste piccole curiosità che fanno parte delle altre culture e usanze? Incredibile come lo stesso comportamento possa assumere nel tempo e nello spazio significati diversi, anche opposti.