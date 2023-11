Era il fantastico Steve Sanders in Beverly Hills 90210: ecco che fine ha fatto e cosa fa ora l’amato protagonista

Beverly Hills 90210. I millennials ricorderanno sicuramente la serie cult degli anni Novanta. Uno dei protagonisti era Ian Ziering che interpretava il carismatico Steve Sanders. Che fine ha fatto?

Prima di Dawson’s Creek, prima di Gossip Girl, prima di The O.C. e di tutti i più celebri teen drama, vi fu una serie che aprì la strada a questo tipo di spettacolo e fece scuola, toccando livelli mai raggiunti. Stiamo parlando di Beverly Hills 90210, lo spettacolo cult degli anni Novanta che i millennials ancora guardano con estrema nostalgia.

Il telefilm segue inizialmente le vicende di otto giovanissimi ragazzi che frequentano il liceo più cool della California. Lo show ci fece compagnia per ben dieci stagioni. Nell’arco di tutti questi anni vi furono abbandoni e new entry tra i membri del cast ma uno dei protagonisti che rimase saldo fin dalla primissima puntata fu Ian Ziering. Prestava il volto al belloccio, biondo, palestrato e dal gran cuore Steve Sanders. Dopo la fine della serie si sono un po’ perse le sue tracce, almeno in Italia. Scopriamo che fine ha fatto.

Ian Ziering interpretava Steve Sanders in Beverly Hill 90210: che fine ha fatto?

Nato a Newark il 30 marzo 1964, nel New Jersey, Ian Ziering aveva 26 anni quando iniziarono le riprese di Beverly Hills 90210. Adesso è uno splendido 59enne.

Non tutti sanno che deve l’inizio della sua carriera a uno dei più grandi registi italiani, Franco Zeffirelli. Ziering, infatti, era parte del cast di Amore senza fine del 1981, pellicola che vide l’esordio anche di una grande stella del cinema, Tom Cruise.

Successivamente fece una piccola parte nella celebre e longeva soap opera Sentieri. Tuttavia, è nel 1990 che ottenne il ruolo che lo fece diventare famoso e idolatrato dagli adolescenti di tutto il mondo; parliamo ovviamente di Steve Sanders in Beverly Hills 90210.

Come già accennato, non lasciò mai la parte fino al termine dello show. In seguito, è apparso in altri film tv e serie rinomate come JAG – Avvocati in divisa, CSI: New York e Le cose che amo di te. Ha interpretato se stesso nel film Domino. Inoltre, ha partecipato all’edizione americana di Ballando con le stelle (Dancing with the stars). Dal 2013 ricopre il ruolo principale nella fortunatissima serie di film della saga di Sharknado.

Molto attivo sui social network, è possibile spesso vedere sue foto in compagnia della moglie Erin Ludwig (un’infermiera sposata nel 2010) e le loro due figlie, Mia Loren e Penna Mae.