Elisabetta Canalis mostra il suo allenamento, è alla portata di tutti: seguilo e avrai il suo fisico scolpito

In forma smagliante e più bella che mai Elisabetta Canalis fa vedere ai suoi tantissimi fan il suo allenamento per avere un fisico mozzafiato.

Alla sua forma fisica Elisabetta Canalis ci tiene moltissimo, infatti oltre a seguire un sano stile di vita si allena moltissimo. Da sempre è una grande appassionata di sport, ne pratica diversi e i risultati sono pazzeschi.

Con la sua immagine e il suo corpo la splendida showgirl lavora da molti anni ed è per questo che ci tiene ad essere sempre in forma smagliante. Lei con la sua irresistibile bellezza e la sua sensualità da vendere lascia sempre i suoi tantissimi fan senza fiato, resistere davanti al suo fascino e alle sue magnifiche forme è davvero impossibile.

Elisabetta Canalis al momento si sta godendo delle fantastiche vacanze estive nella sua amatissima Sardegna, con lei oltre alla figlia Skyler e alcuni amici c’è anche il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu. Nei giorni scorsi sono stati pizzicati al mare insieme a Melissa Satta e Matteo Berrettini. Anche durante la vacanza però si ritaglia del tempo per allenarsi e prendersi cura del suo corpo mozzafiato.

Elisabetta Canalis mostra ai fan il suo allenamento, con i suoi consigli anche tu potrai avere un fisico pazzesco

Sul suo profilo Instagram nelle scorse ore la meravigliosa showgirl ha pubblicato un video dove mostra alcuni esercizi alla portata di tutti, non sono infatti troppo complessi e ti aiuteranno a scolpire il tuo corpo.

Nella didascalia del post ha fatto sapere che a riprenderla durante il suo allenamento è stata la figlia Skyler. Elisabetta Canalis inizia con degli squat laterali e prosegue con affondi, distensioni e lat machine, dopodiché ha concluso con degli esercizi di stretching statico.

Anche in tenuta sportiva è bella da togliere il fiato, il minuscolo top e gli short mettono bene in risalto la sua forma fisica spettacolare. Il suo corpo marmoreo è davvero invidiabile e moltissime donne vorrebbero essere come lei, seguendo il suo allenamento sarà un gioco da ragazzi scolpire il fisico.

Tutte le volte che si mostra Elisabetta Canalis lascia i suoi tantissimi e affezionati follower a bocca aperta, questi ammirandola in tutto il suo splendore non capiscono più nulla. I suoi post fanno sempre il boom di complimenti e like, non notarla per i suoi seguaci è proprio impossibile, questi la venerano.