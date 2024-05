Ecco i 10 personaggi famosi più belli d’Italia: al primo posto c’è un cantante ma non è Marco Mengoni

Un sondaggio ha svelato chi sono i 10 uomini più belli d’Italia. Nella classifica ci sono cantanti, attori, ballerini, ecc. Ma chi ci sarà al primo posto? Scopriamolo insieme.

Il mondo dello spettacolo è pieno di sex symbol. Personaggi famosi, uomini e donne, in grado di suscitare un’attrazione fisica, diventando un vero e proprio simbolo. Non è necessario andare oltreoceano, per cercare attori e cantanti avvenenti. Ne abbiamo tanti anche in Italia. A tal proposito, il settimanale Novella 2000, in collaborazione con l’agenzia di Klaus Davi, ha stilato una classifica dei 10 uomini famosi più belli d’Italia. Il sondaggio è stato realizzato online, basandosi sulla risposta di 500 donne. Il primo posto è davvero inaspettato.

I 10 personaggi famosi più belli d’Italia: gli ultimi posti

Partiamo velocemente dal fondo della classifica. Al decimo posto c’è Giuseppe Giofrè. Parliamo del ballerino, coreografo e giudice del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Al nono posto, il bravissimo Pierfrancesco Favino. Attore romano protagonista di molte pellicole di successo come Suburra, Saturno contro, L’ultimo bacio, ecc.

Ottavo posto per Michele Morrone. Attore, cantante e modello, classe 1990. Un’eccellenza della danza italiana occupa il settimo posto. Roberto Bolle è un ballerino di fama internazionale, dotato di un’eleganza impeccabile e di un fisico statuario. Il sondaggio ha premiato anche 2 attori italiani: Raoul Bova e Luca Argentero (rispettivamente sesto e quinto posto).

Can Yaman, si aggiudica il quarto posto. È un attore turco di origine albanese celebre, anche, per la sua performance in “Viola come il mare”, al fianco dell’attrice Francesca Chillemi.

Il podio

Sul gradino più basso del podio c’è il cantante Marco Mengoni. Vincitore del Festival di Sanremo nel 2013 con “L’essenziale” e nel 2023 con la canzone “Due vite”. Il cantante è dotato di voce meravigliosa in grado di ammaliare tutto il pubblico e anche di una bellezza folgorante.

Il quasi vincitore di questo sondaggio è Stefano De Martino. Diventato famoso grazie al talent di Maria De Filippi. Oggi Stefano, non è solo un ballerino, ma anche un bravissimo conduttore. Fisico statuario, talento e tanta simpatia.

Siamo arrivati al gradino più alto del podio. Secondo il sondaggio, il più bello d’Italia è Damiano David, cantante dei Maneskin. Damiano ha sbaragliato tutta la concorrenza, grazie al suo carisma e alla sua bellezza. Piace alle donne di ogni età, ma soprattutto alle adolescenti. Ecco, quindi, chi sono i 10 personaggi famosi più belli d’Italia.