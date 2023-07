È meglio prenotare un alloggio su Booking o AirBnb? Ecco la verità

Per le proprie vacanze è meglio Booking o AirBnb? Ecco la verità su dove è meglio prenotare un alloggio, non sbaglierete più

Le vacanze sono sempre più vicine e, per i ritardatari, è tempo di prenotare un alloggio e decidere dove andare. È bene per prima cosa decidere quale tipologia di vacanze si vogliono vivere. C’è chi non può fare a meno del mare e della spiaggia, chi invece preferisce il fresco e l’avventura che la montagna ha da offrire. E per i più temerari, ci sono le capitali d’arte italiane ed europee da visitare.

Un aspetto che accomuna tutte queste soluzioni è la scelta dell’alloggio. Dov’è meglio rivolgersi per scegliere quello perfetto e non andando a spendere una fortuna? I due principali protagonisti di questo settore sono Booking ed AirBnb che, in maniera diversa, permettono ai potenziali clienti di godersi un soggiorno completo e senza preoccupazioni. Ma qual è meglio tra i due? Ecco la risposta che stavate cercando, così non vi sbaglierete mai più.

Booking o AirBnb, ecco quale dei due è meglio

Booking e AirBnb sono i due portali leader nel settore degli alloggi per le vacanze. Nel corso degli anni hanno saputo allargarsi in maniera efficiente, permettendo ai clienti di accedere ad un vastissimo catalogo fatto di opportunità e proposte per ogni genere. Grazie ai filtri, è possibile perfezionare la ricerca in base alle proprie esigenze, potendo per esempio decidere il numero di stanze, il bagno privato, il parcheggio, la colazione inclusa e via dicendo. C’è persino un cursore per indicare una fascia di prezzo preferita.

La grande differenza tra Booking ed Airbnb sta nel fatto che il primo permette principalmente di prenotare camere d’albergo, mentre il secondo mette il cliente a diretto contatto con gli affittuari delle abitazioni. Fungendo comunque da intermediario e dando tutte le garanzie del caso qualora dovessero esserci problemi. Ma quindi qual è meglio tra i due? Non c’è una risposta certa, ormai dipende tutto dalle proprie preferenze personali.

Entrambi i portali dispongono di un servizio di assistenza clienti reperibile in qualsiasi momento della giornata. E si possono chiedere rimborsi in caso di problemi. Booking offre anche il servizio Genius, un programma di fidelizzazioni che permette di salire di livello grazie alle prenotazioni di camere e appartamenti. Per ottenere sconti e altri vantaggi. D’altro canto, però, Airbnb spesso offre prezzi più vantaggiosi a parità di servizio. Scegliete l’alloggio che più vi piace e prenotatelo, che sia su Booking o su AirBnb.