È davvero incredibile, ma Costantino della Gherardesca tra i suoi antenati vanta un personaggio presente nella Divina Commedia di Dante

Pechino Express ha aperto i battenti e a condurre il programma troviamo nuovamente Costantino della Gherardesca. Oggi sveleremo una cosa davvero curiosa che riguarda le sue più che nobili origini. Uno dei suoi antenati è stato “ospite” della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Lo scorso giovedì 7 marzo è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Pechino Express. Questo show, strutturato in 10 puntate, va in onda su Sky e sarà possibile vederlo anche in chiaro verso fine anno. Al timone di questo reality ci saranno Costantino della Gherardesca e Fru dei The Jackal, come inviato speciale. Oggi vogliamo concentrarci proprio sul nobile conduttore di Pechino Express. Costantino tra i suoi antenati può vantare un personaggio che davvero tutti noi abbiamo “incontrato” durante gli studi.

Concorrenti e itinerario di questo sensazionale reality show

L’undicesima edizione avrà come concorrenti ben 8 coppie di partecipanti. È davvero incredibile, ma ogni anno a sfidarsi a Pechino Express abbiamo coppie di familiari, amici, colleghi e sportivi che hanno qualcosa che li lega. I Fratm sono Artem e Antonio Orefice, i Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara. Nancy Brilly e Pierluigi Iorio sono “I Brillanti”, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi sono ” I Romagnoli”. Fabio ed Eleonora Caressa sono “I Caressa”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini formano “I Giganti”. Infine, “Le amiche” sono Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, mentre Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal sono “Le Italia-Argentina”. Il viaggio avrà come tappe 3 Paesi del Sud-est asiatico: Vietnam, Laos e Sri Lanka nella cosiddetta “rotta del dragone”. Ad ogni puntata le coppie si sfideranno dovendo percorrere questi 3 Paesi, affrontando prove ed imprevisti lungo il cammino. I vincitori doneranno l’intero premio finale ad una ONG che opera nei Paesi che hanno attraversato durante lo show.

È davvero incredibile che uno degli avi di Costantino della Gherardesca sia un personaggio dantesco

Stiamo parlando del Conte Ugolino della Gherardesca, signore di Pisa nel XIII secolo. Tutti noi lo conosciamo semplicemente come Conte Ugolino e sappiamo chi è grazie al racconto di Dante nella Divina Commedia. Dante colloca Ugolino nel nono e ultimo cerchio infernale, tra i traditori. Lo incontriamo nel XXXIII canto dell’Inferno. Ugolino, inizialmente un ghibellino, finisce per allearsi con i guelfi per tentare di proteggere alcuni suoi possedimenti in Sardegna. Quando i ghibellini ripresero il potere a Pisa, scoperto il tradimento, lo catturarono ed imprigionarono nella Torre Muda condannato a morire di fame. Ecco, dunque, che il nostro Costantino può vantare origini, non solo nobili, ma addirittura illustri e i cognomi parlano chiaro. Il padre di Costantino si chiamano Niccolò Gaetani dell’Aquila d’Aragona e la madre Costanza della Gherardesca. Il conduttore tv ha origini signorili, ma la famiglia decise di adottare per lui il cognome materno sin dalla nascita.