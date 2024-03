Dove è possibile trovare Rolex scontati e dove si risparmia comprando orologi senza pagare le tasse ma legalmente

Quando si parla di orologi di lusso, il nome Rolex è il primo che viene in mente. Dalla sua fondazione, oltre un secolo fa, il marchio svizzero ha creato una reputazione di eccellenza, di stile e di prestigio. Purtroppo per molti, il Rolex al polso sembra essere un lusso fuori portata. Per questo gli sconti di prezzo sono sempre tra le notizie più apprezzate.

È stato l’avvento del mercato on-line ad averci aiutato a superare questa difficoltà. I Rolex costano, averli nuovi porta esborsi proibitivi, mentre il mercato dell’usato o quello on-line possono regalarci delle grandi sorprese. Il sito eBay, per esempio, è diventato un punto di riferimento da tempo per collezionisti di ogni genere, inclusi gli appassionati degli orologi di lusso. Grazie a un vasto mercato è possibile trovare una selezione senza pari di orologi Rolex, con alcuni modelli rari e difficili da trovare altrove. Il sito è diventato affidabile grazie al nuovo programma di garanzia e autenticità. Qui possiamo trovare un Rolex Oyster Perpetual usato al prezzo di 1.200 euro, oppure un Rolex Tiffany vintage Calatrava usato al prezzo di 1.500 euro.

Un sito che ha una variegata offerta e che ci permette senz’altro di trovare un modello Rolex scontato di seconda mano molto prezioso è Chrono24. Questo sito, oltre all’affidabilità, ci dà anche l’esperienza di rivenditori che conoscono benissimo il mercato degli orologi. Anche qui garanzia e autenticità sono parole chiave. I prezzi sono molto convenienti. È possibile trovare un Rolex Datejust a 1.700 dollari, ma è necessario controllare spesso il sito per trovare queste occasioni. Anche se usati, gli orologi Rolex tendono a superare i 5.000 euro, uscendo in fretta fuori dalla nostra portata.

Mercato usato on-line sicuro e trasparente

Dove è possibile trovare Rolex scontati? WatchBox è un punto di riferimento per gli appassionati dei Rolex. Rivenditore on-line di fiducia con una reputazione consolidata nel settore, offre una selezione accurata degli orologi Rolex. Propone sempre quelli di maggiore qualità rispetto al prezzo e garantisce naturalmente l’autenticità dei prodotti. Il rigoroso processo di ispezione e autenticazione da parte degli esperti del settore tutela il compratore. Tra le offerte più importanti troviamo il Submariner 40 mm, certificato Rolex, al prezzo di 12.000 euro.

Un sito che dovremo prendere in considerazione è Bob’s Watches, proprio per via della trasparenza nell’acquisto di orologio usati. Il venditore offre una descrizione dettagliata e accurata degli orologi valutando in pieno lo stato e l’autenticità del prodotto. Inoltre, offre una interessante politica di restituzione di 3 giorni, dando ai clienti una tranquillità aggiuntiva durante il processo di acquisto. Sul sito, in questo momento, troviamo l’interessante offerta del Rolex Datejust modello Pink Roma Deal del 2006, al prezzo di 7.000 dollari.

Dove è possibile trovare Rolex scontati, attenti alle tasse

Molti pensano che per ottenere Rolex scontati sia necessario andare in Svizzera, in Giappone o nel Regno Unito. Invece è possibile fare degli ottimi acquisti, ottenendo buoni sconti, anche rimanendo in Italia. In alcuni comuni della Lombardia, come per esempio Livigno, ai beni di lusso spesso non viene applicata l’Iva. Questa politica fiscale agevola gli acquirenti che possono godere di prezzi più convenienti soprattutto quando si tratta di orologi Rolex, che sono spesso fuori dalla nostra portata

Queste politiche hanno come scopo quello di attirare maggiori acquirenti verso i beni di lusso. Il fatto che ci sia un risparmio dal punto di vista dell’imposizione fiscale non esclude che possiamo ottenere ulteriori sconti direttamente dalla marca. Le occasioni migliori sono quelle che prevedono una scontistica Rolex diretta, a cui, in questi comuni, può essere poi applicata la scontistica relativa all’esclusione dell’Iva. In questo caso un orologio molto prezioso potrebbe diventare nostro con uno sforzo economico ridotto rispetto al solito.