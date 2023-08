Doccia fredda quando fa caldo? Ecco il metodo per combattere il caldo (che non ti aspetti)

Altroché doccia fredda: per combattere il caldo bisogna usare questo trucchetto, il metodo che nessuno si aspetterebbe mai.

Siamo nel pieno della stagione estiva e in molte zone d’Italia il caldo sembra non dare alcuna tregua. Per questo motivo, per trovare un po’ di refrigerio, spesso si ricorre all’uso di ventilatori e condizionatori, ma alle volte anche questo sistema può rivelarsi poco efficace. Che cosa bisogna fare, quindi, per contrastare le alte temperature?

Molti bevono bevande ghiacciate o si fanno una bella doccia gelata. Tuttavia, non sono questi i rimedi migliori per risolvere il problema. Ecco finalmente svelato il trucco infallibile per combattere il caldo.

Quando scoprirai di che cosa stiamo parlando vorrai provarlo di sicuro anche tu perché funziona davvero! Provare per credere.

Altroché doccia fredda: è questo il metodo per combattere davvero il caldo

Molti di noi pensano che per eliminare definitivamente la sensazione di caldo in estate sia necessario fare una bella doccia fredda. In realtà, questo rimedio è tutt’altro che efficace e può avere anche una serie di controindicazione per la salute dell’organismo. Al contrario, sarebbe meglio mettere in pratica questo trucchetto. Vedrai, in poche mosse ti sentirai subito rinfrescato.

Ebbene, se vuoi trovare un po’ di riparo dalle alte temperature estive devi provare a farti una doccia con acqua tiepida. Infatti, se da un lato la doccia calda è poco indicata in questa stagione soprattutto per chi soffre di pressione bassa, mentre dall’altro quella fredda dona una sensazione di benessere immediato destinata presto a sparire, l’acqua tiepida è la soluzione perfetta al problema.

Alterna, quindi, getti di acqua calda a getti di acqua fredda e noterai subito dei notevoli benefici a livello circolatorio. Questo metodo è anche conosciuto con il nome di ‘ginnastica vascolare’. Ma non finisce qua, perché esistono anche altri trucchetti che possono aiutarci contro il caldo.

Per esempio, puoi aumentare il consumo giornaliero di acqua. L’ideale è bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione. Ancora, mangia una banana ogni dì. In pochi lo sanno, ma è un vero toccasana per ridurre il sudore. Essendo ricca di potassio riduce anche la comparsa di crampi e scompensi cardiaci.

Infine, cerca di passare più tempo all’aria aperta per ossigenare il corpo e la mente e di fare un po’ di attività fisica per migliorare l’umore, evitando però le ore più calde della giornata. Non dimenticarti in ultimo di esporti al sole protetto con cappello e crema solare.