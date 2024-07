Cuore a pezzi per 3 segni zodiacali: fine della storia d’amore nelle prossime settimane secondo le stelle

L’estate è un periodo radioso, ma non per tutti e non in tutti i campi; infatti, ecco sopraggiungere un cuore a pezzi per ben 3 segni zodiacali che entro la fine di questo mese porranno fine alla loro relazione.

Il movimento dei pianeti e la posizione delle stelle influenzano il comportamento e quello che succede ai segni zodiacali, questo è quello che ci dice l’astrologia. Moltissime persone non iniziano la giornata senza prima leggere il proprio oroscopo sul giornale oppure sentendolo per radio. Purtroppo, oltre a tanti segni che hanno buone opportunità, si sta verificando cuore a pezzi per 3 segni zodiacali in particolare che, entro la fine del mese, ritorneranno ad essere soli. In amore le cose non stanno andando bene e questi prossimi giorni saranno quelli definitivi. Ma andiamo a vedere chi soffrirà secondo le stelle.

Cuore a pezzi per 3 segni zodiacali: Vergine

Chi appartiene al segno zodiacale della Vergine, di solito, è molto critico e tende a controllare ogni aspetto della relazione. Questo può creare delle tensioni, se non nel primo periodo, dopo alcuni mesi. Una relazione deve essere spontanea, felice, anche imperfetta per andare avanti, ma la Vergine mal sopporta tutto questo preferendo l’ordine e il rigore. I conflitti generati nel tempo potrebbero portare ad una rottura definitiva in amore proprio nei prossimi giorni.

Capricorno

Deve fare attenzione anche il segno del Capricorno. Il suo oroscopo delle prossime settimane parla di una pressione lavorativa e personale che non si incastrerà bene con la vita sentimentale. Questo porterà a trascurare il partner, a non valorizzarlo e a discutere molto. Per evitare di andare avanti in questo continuo stato di malessere e di conflitto, molti Capricorno decideranno di porre fine alla relazione.

Gemelli

L’ultimo segno che deve fare attenzione nei prossimi giorni è quello dei Gemelli. Sappiamo che il carattere di un Gemelli è caratterizzato dalla curiosità e dalla ricerca di continui stimoli nuovi. Questo potrebbe non andare d’accordo con la stabilità richiesta da una relazione seria. Monotonia e insoddisfazioni potrebbero portare a litigi e a prendere la decisione di prendere strade diverse.