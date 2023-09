Controlla le tue dita, puoi vedere i segni di una malattia polmonare incurabile

In pochi sanno che controllare le tue dita può mostrarti i segni di una malattia polmonare incurabile. Come scoprire se sei in pericolo.

La prevenzione è sempre importantissima quando si parla di patologie. Delle volte semplicemente controllare le tue dita può mostrarti i segni di una malattia polmonare incurabile. Adesso però potrai capire se sei a rischio semplicemente notando questi dettagli, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Ad oggi si sente parlare sempre di più di prevenzione e questo perché prevenire è meglio che curare, specie quando si parla di patologie che potrebbero mettere in serio rischio il nostro corpo. Quel che pochi sanno è che spesso anche le dita possono darci un segnale d’allarme per quanto riguarda qualche eventuale malattia presente all’interno del nostro organismo. Oggi nel dettaglio andremo a parlare di una patologia polmonare incurabile se in stato avanzato e come sarà possibile accorgersene prima che sia troppo tardi.

Partiamo col dire che le nostre dita possono presentare diverse caratteristiche in grado di metterci all’erta. Partiamo subito dal sintomo più comune vale a dire le articolazioni gonfie o leggermente deformate. Altre volte invece noteremo una cianosi, vale a dire quella condizione in cui la pelle delle dita diventa blu o viola a causa della mancanza di ossigeno nel sangue. Proprio questo può essere un importante indicatore per quanto concerne le malattie polmonari, andiamo quindi a scoprire cosa bisogna sapere.

Controlla le dita, potrai capire se sei affetto da una malattia polmonare incurabile

Sono diversi i sintomi che possono portare a pensare ad una malattia polmonare. Tra i più comuni troviamo la mancanza di respiro, tosse persistente, sibilo, affaticamento, dolore al petto o alla spalla. Chi presenta questi dolori potrebbe essere affetto da asbestosi, una grave malattia polmonare incurabile causata dall’inalazione di polvere di amianto, una sostanza che tutti in Italia sappiamo essere cancerogena. Delle volte però a rivelare questa malattia potrebbero pensarci le estremità delle dita.

A rivelarlo è il Cancer Research UK, con l’associazione britannica no-profit impegnata nella battaglia contro il cancro che ha rivelato il tutto al quotidiano Daily Express. Questa si verifica solitamente nella parte superiore delle dita delle mani e spesso può interessare anche le dita dei piedi. Inoltre sempre secondo il Cancer Research UK i sintomi della malattia potrebbero manifestarsi in 20-30 anni. Tutti coloro che sono esposti all’amianto dovranno subito consultare un medico.

Infatti il trattamento della malattia può includere addirittura la riabilitazione polmonare ed in certi casi l’ossigenoterapia. Delle volte potrebbe anche essere utilizzato un inalatore per facilitare la respirazione se i sintomi presentati sono lievi. Ma l’esposizione all’amianto può causare anche il mesotelioma, un tipo di cancro che si sviluppa nel rivestimento che copre la superficie esterna di alcuni organi del corpo. Per questo motivo bisogna sempre stare attenti e prevenire con controlli costanti.