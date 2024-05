Con questo solo esercizio forse non sfoggerai un fisico da urlo per questa estate ma in pochi mesi avrai pettorali più muscolosi

Fare 20 flessioni al giorno migliora la forza, la resistenza e la postura. Ecco come iniziare da zero e raggiungere 6.000 flessioni in un anno per un corpo tonico e in salute e pettorali da urlo.

Le flessioni, o piegamenti sulle braccia, sono un esercizio semplice ma efficace che può apportare numerosi benefici al tuo corpo. Non richiedono attrezzature particolari e possono essere eseguite ovunque, rendendole un’opzione ideale per chi desidera allenarsi in casa o in viaggio.

In questo articolo, esploreremo i vantaggi di una routine quotidiana di 20 flessioni. Inoltre, riveleremo come questa sfida possa aiutarti a raggiungere una forma fisica migliore e a sentirti più energico. Infine, forniremo consigli pratici per chi desidera iniziare da zero e per chi vuole aumentare gradualmente il numero di flessioni nel tempo.

Con questo solo esercizio otterrai molteplici benefici per il tuo corpo

Le flessioni offrono una vasta gamma di benefici per la salute e la forma fisica. Sviluppano la forza e la resistenza. Le flessioni coinvolgono principalmente i muscoli pettorali, i tricipiti e le spalle, ma attivano anche il core e la parte bassa della schiena. Con una pratica regolare, è possibile aumentare la forza e la resistenza di questi gruppi muscolari. Migliorano anche la postura. Infatti, le flessioni richiedono di mantenere una corretta postura della colonna vertebrale, aiutando a rafforzare i muscoli dorsali e a migliorare la postura generale.

Inoltre, le flessioni sono un esercizio brucia-calorie efficiente, che può aiutarti a perdere peso o a mantenere un peso corporeo sano. Contribuiscono alla riduzione dello stress. L’attività fisica, come le flessioni, può aiutare a ridurre lo stress e l’ansia, migliorando il tuo umore e il tuo benessere generale.

La sfida delle 20 flessioni al giorno partendo da zero

Ovviamente questi benefici sono minimi se si fanno uno o due piegamenti al giorno. Invece con almeno 20 piegamenti sulle braccia al giorno, i risultati non tarderanno ad arrivare. Praticare 20 flessioni al giorno può sembrare un’impresa ardua, soprattutto per chi è alle prime armi. Tuttavia, con un impegno costante e un approccio graduale, è possibile raggiungere questo obiettivo e godere dei benefici che ne derivano.

Se sei alle prime armi con le flessioni, è importante iniziare con un numero basso di ripetizioni e aumentare gradualmente il numero nel tempo. Inizia con 2-3 flessioni al giorno. Esegui il maggior numero di flessioni con una corretta tecnica, facendo attenzione alla postura e al controllo del movimento. Poi aumenta gradualmente di numero, magari ponendoti come obiettivo di aumentare di una ripetizione ogni 3 giorni. In 7 od 8 settimane dovresti arrivare a fare 20 flessioni.

Come raggiungere 6.000 flessioni in un anno

Quando hai raggiunto la forma fisica capace di fare 20 flessioni al giorno, il gioco è fatto. Con una routine costante di 20 flessioni quotidiane, è possibile raggiungere un totale di 6.000 flessioni in un anno. Così, con questo solo esercizio i benefici per il tuo corpo saranno sicuramente tangibili.

Ovviamente non devi fermarti a 20 ma puoi continuare ad aumentare fino ad arrivare a 40, 50 anche 60 flessioni tutte insieme. Ed ogni volta che esegui l’esercizio concentrati sulla forma. È fondamentale eseguire le flessioni correttamente per evitare infortuni e massimizzare i benefici. Assicurati di mantenere la schiena dritta, gli addominali contratti e i gomiti vicini al corpo.

Approfondimento

La stupefacente scelta di vita di un inglese che puoi insegnarci molto ed essere d’ispirazione.