Come svincolarti dai terribili sensi di colpa | Le regole fondamentali per vivere meglio

Avere sensi di colpa può nuocere gravemente alla salute… mentale. Ma per fortuna gli esperti ci dicono come fare a liberarcene.

Tecnicamente, il senso di colpa è un dolore emotivo che si prova quando pensiamo di aver fatto qualcosa di sbagliato, secondo i nostri (e soggettivi) criteri su cosa sia bene o male. A volte la sofferenza è talmente forte che impedisce di vivere serenamente.

Tutti noi abbiamo provato i sensi di colpa, nelle più svariate situazioni. Accade quando le nostre azioni – o mancanze – non coincidono con i codici di comportamento che abbiamo imparato nel corso della vita, che ovviamente possono essere diversi.

Il discorso cambia quando il senso di colpa iniziale, seppur giustificato, diventa un’ossessione, che ci impedisce di mantenere lucidità e tranquillità emotiva.

Dobbiamo dunque imparare a riconoscere la differenza tra “fisiologico” senso di colpa e “compulsione” che deriva da uno scollegamento o enfatizzazione dell’evento scatenante. In quest’ultimo caso potrebbe essere opportuno rivolgersi ad uno specialista.

I sensi di colpa servono ma attenzione a non farli diventare una malattia: ecco i consigli degli esperti

Le emozioni umane sono tutte utili, anche quelle che ci piacciono di meno, come ad esempio la rabbia. Il fatto di sentirsi in colpa per qualcosa che ha tradito il nostro codice etico serve per prima cosa a prenderne coscienza e poi soprattutto a migliorare, a crescere.

Finché rimaniamo in questo ambito, provare colpa ad esempio per un brutto pensiero o una reazione aggressiva è semplicemente uno dei tanti modi per costruire il nostro bagaglio di “saggezza”.

Se però questo comportamento non serve a migliorarci ma solo a stare male, non è più utile a nessuno e dobbiamo intervenire. Ecco i consigli degli esperti.