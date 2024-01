Come risparmiare sulla carne al supermercato senza rinunciare alla qualità

Si può risparmiare sulla carne al supermercato senza rinunciare alla qualità e al gusto. Seguendo un semplice trucco potrai risparmiare molti soldi a fine mese abbattendo il costo della spesa.

La carne è uno degli alimenti più costosi della spesa, ma anche uno dei più apprezzati e nutrienti. Come fare a risparmiare sulla carne senza rinunciare alla qualità e al gusto? Esiste un semplice trucco che può farvi risparmiare tanti soldi a fine mese. Attenzione, risparmiare non significa fare dei compromessi sulla qualità del cibo. Per risparmiare sulla spesa non bisogna necessariamente rinunciare a qualcosa, anzi, ma fare la spesa con intelligenza a oculatezza. Risparmiare significa prima di tutto non sprecare.

Quindi come si può risparmiare acquistando carne senza rinunciare alla qualità? Ecco la soluzione semplice ma molto efficace.

Come risparmiare sulla carne: il trucco che abbassa il costo del carrello della spesa

Oggi nei supermercati troviamo più marche di uno stesso prodotto. Spesso il costo varia anche di molto. Due fattori principali incidono sul costo finale: la qualità del prodotto e la confezione. Il packaging incide molto sul prezzo finale a parità di qualità e anche a parità di marca. Un prodotto dello stesso marchio ha un costo diverso per unità a seconda della confezione. Le confezioni piccole, quelle monofamiliari, costano molto di più di quelle familiari

E allora ecco svelato il trucco per risparmiare acquistando la carne: comprare confezioni intere per famiglia invece che monoporzioni o un prodotto già tagliato. Acquistare confezioni intere per famiglia ha due vantaggi: il primo è che si riduce il costo della carne perché si riduce il costo della confezione. Il secondo è che si ha la possibilità di scegliere il taglio che si preferisce e di porzionarlo a seconda delle proprie esigenze. Una volta a casa, si possono fare le porzioni per un pasto e poi congelare il resto, avendo così sempre a disposizione della carne fresca e di qualità.

Ecco cosa fare una volta a casa

Per esempio, se si acquista una confezione di petto di pollo non prediamo la confezione con le fette, ma il petto di pollo intero. Una volta a casa, si può tagliare a fette, a cubetti, a striscioline o lasciarlo intero, a seconda di come si vuole cucinare. Si può anche marinare la carne prima di congelarla, per renderla più saporita e tenera. Lo stesso vale per la carne di maiale, di manzo o di agnello, che si possono tagliare a braciole, a fettine, a spezzatino o a roast-beef.

Questo trucco su come risparmiare sulla carne non solo vi farà spendere meno soldi, ma anche meno tempo. Infatti, avrete sempre della carne pronta da scongelare e cucinare, senza dover andare al supermercato ogni volta. Acquistare confezioni intere per famiglia è quindi un modo intelligente e conveniente di fare la spesa, che vi permetterà di gustare la carne senza rinunciare alla qualità e alla varietà.

